O jurnalistă critică dur derapajul lui Claudiu Bleonț de la GOPO: „A ieșit scandal, bineînțeles, foarte multă…”

Jurnalista Irina Petraru dă de pământ cu Claudiu Bleonț după derapajul acestuia de pe scena premiilor Gopo. În fața spectatorilor și telespectatorilor, actorul i-a oferit fiicei sale – de doar 11 ani – o mustrare publică, o lecție de parenting lipsită de orice fel de emaptie și susținere.

Marți, 29 aprilie 2025, Claudiu Bleonț a urcat pe scena Premiilor Gopo, acolo unde a fost autorul unui moment stânjenitor. Prezent alături de Eva, fiica lui, actorul a început să țină o lecție de moralitate despre educația copiilor și adolescenților din ziua de azi. Cu un limbaj necenzurat, actorul și-a dat exemplu propriul copil, pe care a reușit să îl pună într-o lumină nefavorabilă, oferindu-i o mustrare publică extrem de dură – vezi AICI declarațiile șocante ale actorului.

Andreea Bălan, furioasă după derapajul lui Claudiu Bleonț. Ce temere are vedeta: „Vă dați seama ce…”

Discursul lui Claudiu Bleonț nu a fost deloc nici pe placul jurnalistei Irina Petraru. Șocată de numărul mare de susținători pe care actorul i-a câștigat în urma discursului său, jurnalista a fost șocată să observe cât de multă lume încearcă să găsească îi găsească actorului tot felul de justificări și să valideze această formă de abuz împotriva propriului copil.

În apărarea fetiței de 11 ani a sărit și Mihai Crăciun, specialist în comunicare și unul dintre cei mai apreciați profesori de dicție din România. Tânărul consideră că actorul Claudiu Bleonț nu are niciun fel de cunoștințe despre cultura parentală din ziua de astăzi.

”Când a murit tatăl meu mi-a fost foarte greu. Am avut impresia că a plecat de lângă mine un om care ținea cu mine indiferent de cum eram eu. Că eram prost, că eram deștept, că eram frumos, că eram urât. El era acolo și ținea la mine. Băi, dar Claudiu Bleonț nu ține bă deloc la fiica lui. Păi măi, are și 65 de ani, nu are 25 să zici că e tată tânăr, nu are 35, nu are 45, are 65 de ani să ai lipsa asta de cultură patronală.

Este incredibil. Și ce aveți cu copiii care stau pe telefon? Lăsați copiii să stea pe telefon și adulții stau. Așa se fac banii pe telefon. Poți să citești cărți și de pe telefon. Asta e lumea în care trăim. Cum să transformi un moment de celebrare într-un moment de umilință. Dacă nu ar fi fost acest episod, nimeni nu ar fi vorbit despre Claudiu Bleonț”, a spus Mihai Crăciun.