O mai ții minte pe Nicole din „Lacrimi de iubire”? Cum arată acum Mihaela Bărluțiu

Personajul Nicole din „Lacrimi de iubire” a fost extrem de popular în 2005-2006, pe când telenovela rula la TV. Actrița Mihaela Bărluțiu care a interpretat-o pe adolescenta rebelă din serial a avut parte de schimbări în viața ei.

Oamenii și-o amintesc pe Mihaela Bărluțiu drept adolescenta simpatică și creață din „Lacrimi de iubire”, sau pentru rolul ei din „Iubire ca în filme”. Anii au trecut, iar viața actriței s-a schimbat. Mihaela a renunțat la actorie și s-a axat mai mult pe viața de familie. Ea are două fetițe superbe, Nicole (8 ani) și Jasmine (3 ani) și locuiește la Los Angeles alături de ele și de soțul ei. În America, ea și soțul ei au o afacere extrem de profitabilă cu mașini de lux. (Citește și Cum arată acum Anemona de la A.S.I.A! Are un look complet diferit)

Față de cum arăta în rolul Nicole, Mihaela Bărluțiu susține că a mai pus câteva kilograme în plus. „Am mai pus nişte kilograme, nu mai sunt cum eram. Eram super slabă în tele­novele, când aveam vreo 15 ani şi jumătate” a spus Mihaela Bărluțiu, pentru Ok! Magazine, în urmă cu ceva timp.