Acasă » Știri » O mai ții minte pe Nuți? Cum arată acum fosta menajeră a Anamariei Prodan și cu ce se ocupă în prezent

O mai ții minte pe Nuți? Cum arată acum fosta menajeră a Anamariei Prodan și cu ce se ocupă în prezent

De: Denisa Iordache 16/10/2025 | 18:56
O mai ții minte pe Nuți? Cum arată acum fosta menajeră a Anamariei Prodan și cu ce se ocupă în prezent

O mai știi pe Nuți, femeia care era la fel ca o a doua mamă pentru copiii lui Laurențiu Reghecampf cu fosta soție? Relația dintre bonă și familie s-a rupt după mai bine de două decenii. Motivul, dar și cu ce se ocupă femeia acum, aflați în articol!

Nuți, pe numele ei real Elena Fulgeanu, a fost angajata unei impresare sportive din România și a reușit să facă parte din familia acesteia. Cele două aveau o relație specială și toți copiii o iubeau pe cea care avea grijă de ei. În tot timpul acesta petrecut ca bonă și ca menajeră, Nuți s-a îndrăgostit și s-a căsătorit. Aceasta a părăsit familia care a făcut-o cât de cât cunoscută în România și s-a mutat în Emirate, pentru câțiva ani.

O mai ții minte pe Nuți?

După ce a devenit parte din familia lui Laurențiu Reghecampf cu fosta impresară din lumea fotbalului, a apărut și o ruptură dureroasă. Vedeta a dezvăluit că în spatele acestei despărțiri a stat chiar capul familiei, dar a preferat să nu ofere detalii.

„O prietenie de 25 de ani. Deci tu înțelegi? Este familia mea. E a doua mama a copiilor mei. Adică fetele mele și Bebe au fost crescute de Nuţi. Dacă eu nu țip și țipă Nuţi, pentru că Nuţi ţipă mai mult la ei, nu îndrăznește unul să scoată un cuvânt. Dacă mai au ele figuri, fetele așa, imediat le pune Nuţi la punct. Ea a plecat… a înțeles întotdeauna ce se întâmplă, că trăia cu noi în casă și a plecat pentru un an. Exact perioada când eram cu mama”, a spus impresara Prodan.

Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

Ei bine, o astfel de relație nu se rupe definitiv cu una cu două, astfel că Nuți s-a întors rapid din Emirate în sânul familiei care a făcut-o cunoscută în România.

„Și s-a întors imediat. Ea a știut tot ce se întâmplă și imediat, când a aflat, când a apărut tot în ziare, s-a întors lângă noi și ne-a fost de mare, mare ajutor și mare sprijin”.

Acum, deși s-a căsătorit, Nuți locuiește în continuare în casa vedetei și este bona lui Laurențiu Reghecampf Jr. Soțul ei are o relație bună cu familia care i-a angajat jumătatea. Dădaca familiei era bănuită că ar avea o casă în valoare de milioane de euro în Dubai, dar Nuți a negat aceste zvonuri.

„Eu sunt aceeași, nu m-am schimbat cu nimic. Sunt măritată. Am devenit vedetă, fără voia mea. Ana m-a împins de la spate. De multe ori mergi pe stradă și nu vrei să fii recunoscut. Câte știri mondene, multe adevărate, multe neadevărate, dar ne asumăm. Au fost niște știri legate de faptul că m-am mutat în Dubai, că mi-am luat casă de milioane de euro. Sinceră să fiu, pun ocazional la Loto, că vreau să devin milionăreasă. Cine știe, poate câștig. Nu mai bag pe nimeni în seamă”, a declarat Nuţi, la Antena Stars.

Cât despre angajatoarea ei, aceasta are numai cuvinte de laudă la adresa Elenei Fulgereanu pentru modul în care i-a crescut copiii și nu numai.

„Ea nu mai e bonă, e familia mea. Mergem peste tot, de 23 de ani este umbra mea. Copiii mei sunt copiii ei. Avea 23 de ani când a venit. A crescut copiii atât de frumos, cu frică de Dumnezeu și cu respect. Astăzi, mă distrez foarte tare când văd cum se ia cu Laurentiu Reghecampf jr. la harță. E un respect incredibil, a doua mamă. Eu mai mult plecată, Sarah a rămas de la șapte luni cu ea.

Și ea și soțul ei au știut dintotdeauna. Amândoi locuiesc împreună cu noi. Nuţi nu este bona copiilor. Nuți este familia mea. Este sufletul nostru. Nu există ceva să avem noi și să n-aibă Nuţi sau să-și dorească Nuţi. E familia noastră”, a declarat Anamaria Prodan în urmă cu ceva timp.

CITEȘTE ȘI:

Logodnica lui Laurențiu Reghecampf, operată de urgență! Intervenția suferită de Corina Caciuc

Anamaria Prodan ”lovește” după divorțul de antrenor! L-a câștigat pe… Reghecampf!

Tags:
Iți recomandăm
Ce se întâmplă cu polițele RCA. Vor fi sau nu obligați șoferii să se ducă la service-uri impuse?
Știri
Ce se întâmplă cu polițele RCA. Vor fi sau nu obligați șoferii să se ducă la service-uri impuse?
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 octombrie, de la ora 15.00
Știri
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 octombrie, de la ora 15.00
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii...
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. Marius Tucă: România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
Gandul.ro
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. Marius Tucă: România VA AJUTA Republica Moldova...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie din fața tramvaiului
Adevarul
Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie...
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii...
Parteneri
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Click.ro
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână...
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
WOWBiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Un nou caz Elodia, în România: o femeie din Bucureşti lipseşte de o săptămână. Ce au găsit polițiștii în casa acesteia
Antena 3
Un nou caz Elodia, în România: o femeie din Bucureşti lipseşte de o săptămână. Ce...
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
Digi 24
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca...
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge...
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
kanald.ro
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu...
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și...
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
kfetele.ro
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată.
observatornews.ro
Imagini cu rezerviştii de peste 50 de ani, chemaţi la mobilizare de Armată. "Nu pot...
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
WhatsApp va lasa, curând, o nouă funcție. Ce face permite aceasta?
go4it.ro
WhatsApp va lasa, curând, o nouă funcție. Ce face permite aceasta?
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a fost convocat fundașul lui Hermannstadt la echipa națională
Fanatik.ro
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce...
Lovitură pentru CFR Cluj: interziși în Europa? Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după decizia UEFA: „Se va rezolva!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitură pentru CFR Cluj: interziși în Europa? Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după decizia...
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce...
Ninge ca-n poveşti în weekend, s-a deschis sezonul la schi! Vreme de vin fiert pe pârtie, norii pufoşi aduc strat consistent de zăpadă
Romania TV
Ninge ca-n poveşti în weekend, s-a deschis sezonul la schi! Vreme de vin fiert pe...
Aventura clasică a anilor '90 se întorace cu o nouă înfățișare
Go4Games
Aventura clasică a anilor '90 se întorace cu o nouă înfățișare
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit de el, chiar și în Biserică
Capital.ro
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit...
De la altar la OnlyFans. Un preot și-a făcut cont pe plaftormă. Cum își motivează gestul
evz.ro
De la altar la OnlyFans. Un preot și-a făcut cont pe plaftormă. Cum își motivează...
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
Gandul.ro
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul...
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
as.ro
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de...
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află...
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
radioimpuls.ro
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească...
FIFA confirmă: România, la un pas de urna a 2-a la barajul pentru Campionatul Mondial! Cât de mult a cântărit golul lui Ghiță cu Austria
Fanatik.ro
FIFA confirmă: România, la un pas de urna a 2-a la barajul pentru Campionatul Mondial!...
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al Rapidului a stârnit hohote de râs în direct
Fanatik.ro
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al...
Știrile zilei, 10 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu polițele RCA. Vor fi sau nu obligați șoferii să se ducă la service-uri impuse?
Ce se întâmplă cu polițele RCA. Vor fi sau nu obligați șoferii să se ducă la service-uri impuse?
”Fetele sunt foarte arogante și nici nu arată bine”! Întâmpinat ca un superstar pe aeroport, ...
”Fetele sunt foarte arogante și nici nu arată bine”! Întâmpinat ca un superstar pe aeroport, Albert NBN a uitat cum arată româncele noastre???!!! Trapperul pregătește prima piesă internațională
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 octombrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 17 octombrie, de la ora 15.00
Ce înseamnă, de fapt, numerele de pe rotița din interiorul frigiderului tău. Nu, alea nu sunt gradele!
Ce înseamnă, de fapt, numerele de pe rotița din interiorul frigiderului tău. Nu, alea nu sunt gradele!
(P) Design și rafinament – cum alegi un brad artificial pentru un decor elegant
(P) Design și rafinament – cum alegi un brad artificial pentru un decor elegant
(P) Cum pot cardurile de beneficii extrasalariale să îmbunătățească productivitatea la locul de ...
(P) Cum pot cardurile de beneficii extrasalariale să îmbunătățească productivitatea la locul de muncă? Iată ce trebuie să ştii!
Vezi toate știrile
×