O mai ții minte pe Nuți? Cum arată acum fosta menajeră a Anamariei Prodan și cu ce se ocupă în prezent

O mai știi pe Nuți, femeia care era la fel ca o a doua mamă pentru copiii lui Laurențiu Reghecampf cu fosta soție? Relația dintre bonă și familie s-a rupt după mai bine de două decenii. Motivul, dar și cu ce se ocupă femeia acum, aflați în articol!

Nuți, pe numele ei real Elena Fulgeanu, a fost angajata unei impresare sportive din România și a reușit să facă parte din familia acesteia. Cele două aveau o relație specială și toți copiii o iubeau pe cea care avea grijă de ei. În tot timpul acesta petrecut ca bonă și ca menajeră, Nuți s-a îndrăgostit și s-a căsătorit. Aceasta a părăsit familia care a făcut-o cât de cât cunoscută în România și s-a mutat în Emirate, pentru câțiva ani.

O mai ții minte pe Nuți?

După ce a devenit parte din familia lui Laurențiu Reghecampf cu fosta impresară din lumea fotbalului, a apărut și o ruptură dureroasă. Vedeta a dezvăluit că în spatele acestei despărțiri a stat chiar capul familiei, dar a preferat să nu ofere detalii.

„O prietenie de 25 de ani. Deci tu înțelegi? Este familia mea. E a doua mama a copiilor mei. Adică fetele mele și Bebe au fost crescute de Nuţi. Dacă eu nu țip și țipă Nuţi, pentru că Nuţi ţipă mai mult la ei, nu îndrăznește unul să scoată un cuvânt. Dacă mai au ele figuri, fetele așa, imediat le pune Nuţi la punct. Ea a plecat… a înțeles întotdeauna ce se întâmplă, că trăia cu noi în casă și a plecat pentru un an. Exact perioada când eram cu mama”, a spus impresara Prodan.

Ei bine, o astfel de relație nu se rupe definitiv cu una cu două, astfel că Nuți s-a întors rapid din Emirate în sânul familiei care a făcut-o cunoscută în România.

„Și s-a întors imediat. Ea a știut tot ce se întâmplă și imediat, când a aflat, când a apărut tot în ziare, s-a întors lângă noi și ne-a fost de mare, mare ajutor și mare sprijin”.

Acum, deși s-a căsătorit, Nuți locuiește în continuare în casa vedetei și este bona lui Laurențiu Reghecampf Jr. Soțul ei are o relație bună cu familia care i-a angajat jumătatea. Dădaca familiei era bănuită că ar avea o casă în valoare de milioane de euro în Dubai, dar Nuți a negat aceste zvonuri.

„Eu sunt aceeași, nu m-am schimbat cu nimic. Sunt măritată. Am devenit vedetă, fără voia mea. Ana m-a împins de la spate. De multe ori mergi pe stradă și nu vrei să fii recunoscut. Câte știri mondene, multe adevărate, multe neadevărate, dar ne asumăm. Au fost niște știri legate de faptul că m-am mutat în Dubai, că mi-am luat casă de milioane de euro. Sinceră să fiu, pun ocazional la Loto, că vreau să devin milionăreasă. Cine știe, poate câștig. Nu mai bag pe nimeni în seamă”, a declarat Nuţi, la Antena Stars.

Cât despre angajatoarea ei, aceasta are numai cuvinte de laudă la adresa Elenei Fulgereanu pentru modul în care i-a crescut copiii și nu numai.

„Ea nu mai e bonă, e familia mea. Mergem peste tot, de 23 de ani este umbra mea. Copiii mei sunt copiii ei. Avea 23 de ani când a venit. A crescut copiii atât de frumos, cu frică de Dumnezeu și cu respect. Astăzi, mă distrez foarte tare când văd cum se ia cu Laurentiu Reghecampf jr. la harță. E un respect incredibil, a doua mamă. Eu mai mult plecată, Sarah a rămas de la șapte luni cu ea. Și ea și soțul ei au știut dintotdeauna. Amândoi locuiesc împreună cu noi. Nuţi nu este bona copiilor. Nuți este familia mea. Este sufletul nostru. Nu există ceva să avem noi și să n-aibă Nuţi sau să-și dorească Nuţi. E familia noastră”, a declarat Anamaria Prodan în urmă cu ceva timp.

