O nouă televiziune se lansează în România! Ce pot vedea românii la iDracula

Surpriză în peisajul media din România. O nouă televiziune se pregătește să intre pe micile ecrane și promite să aducă un suflu proaspăt în grilele de programe. Numele postului? iDracula. Un titlu care deja atrage atenția. Însă, ce pot vedeta, de fapt, românii la iDracula?

Noua televiziune aparține Mariei-Sophia Șerbu, fiica afaceristului Nicolae Șerbu – cunoscut pentru postul Atomic TV. Licența pentru difuzare a fost deja aprobată de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), iar lansarea este aproape.

iDracula – o nouă televiziune în România

Așa cum spuneam, o nouă televiziune va apărea în curând în România. Este vorba despre iDracula, un proiect ambițios, cu o investiție totală de 250.000 de euro. Televiziunea va difuza 60% producții proprii și 40% conținut preluat, cu accent pe trei direcții majore: travel, muzică și motorsport.

La ședința CNA unde s-a discutat acordarea licenței, Nicolae Șerbu a explicat de ce a ales acest nume, aparent provocator, pentru noua televiziune.

„De ce Dracula? Pentru că atrage pe plan internaţional. Este un brand puternic, un brand de ţară pe care îl folosesc alte ţări şi îl folosesc bine şi încep şi eu cum făcea cineva o expunere: am implementat acest proiect în zona ospitalieră. Am făcut o zonă de entertainment, un restaurant de 360 de locuri. Până în pandemie lucram numai cu grupuri de turişti. Erau consacrate Hanul lui Manuc şi Carul cu Bere, istorie, dar au preferat Dracula. De ce? Am făcut totul din butaforie şi am pus pe tavan toţi domnitorii care s-au succedat la domnie, începând cu Mircea cel Bătrân şi terminând cu Mihai Viteazul. Ideea este că turiştii respectivi erau foarte impresionaţi, nu aveam vampiri, ci cavaleri în armură, spade, butaforia era făcută în stil medieval şi nu aveau nicio legătură cu aceşti vampiri”, a spus acesta, potrivit paginademedia.ro.

Ce se vede la iDracula

Televiziunea iDracula va difuza 60% producții proprii și 40% conținut preluat, cu accent pe trei direcții majore: travel, muzică și motorsport.

„Muzică de travel, acele coveruri cu care am crescut şi care sunt prezentate, filmate la diferite obiective turistice. Acestea înregistrează sute de milioane de vizualizări în YouTube. Avem acele echipe de români, Hai Hui (canal de turism), fac nişte lucruri fabuloase, am discutat cu ei şi vom face proiecte împreună. Şi retransmisia şi transmisia evenimentelor motorsport”, a mai explicat Nicolae Șerbu.

În grilă postului se vor regăsi titluri promițătoare precum: matinalul „A new kind of breakfast”, „Atomic Motorsport Academy”, „Fast and Furious!”, „Hai Hui”, „Bucharest Challenge”, „iDracula Podcast”, „Top Travel 20”, „iDracula… ai ştiri”, „iDracula Untold – Muzica anilor 1990 – 2020”, „iDracula Musical Show” – concurs de muzică de travel cu juriu în care caută noi talente din industria muzicală, „The Tale of The Wallachian Vlad The Impaler” – dezbateri în studio despre muzica românească de la secolul XIV până în ziua de azi.

(CITEȘTE ȘI: Bombă în showbiz! Betty Salam și Cătălin Vișănescu au divorțat la notar! CANCAN.RO are imaginile în exclusivitate)