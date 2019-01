O polițistă din Cluj a încătușat ca-n filme un bărbat care îi arăta gesturi obsecene. Primele ei declarații după ce incident

O polițistă din Cluj-Napoca a devenit un simbol, după ce a încătușat ca-n filme un bărbat care îi arăta gesturi obsecene! Poza în care tânăra îi pune cătușele individului, care e culcat pe asfalt a devenit virală, iar martorii la scenele care au durat doar câteva secunde au povestit că agenta l-a imobilizat foarte repede. Recent, polițista-eroină a făcut primele declarații despre acest incident.

O polițistă din Cluj a încătușat ca-n filme un bărbat care îi arăta gesturi obsecene

Momentele surprinzătoare s-au petrecut în dimineața zilei de miercuri, după ce bărbatul a refuzat să se legitimeze şi a făcut gesturi obscene. Ulterior, indivitul i-a adresat poliţiştilor, iar în acel moment agenta a decis să-i pună cătușele pentru ca scandalul să nu degenereze. O poză făcută în timp ce șmecherul era imobilizat a făcut furori pe rețelele de socializare, unde polițista a primit multe felicitări pentru gestul său.

Imaginea a fost văzută și de superiorii ei, care au postat pe contul oficial de Facebook al IPJ Cluj o poză cu cei doi agenți, care a fost însoțită de mesajul: “Tineri, curajoși, fermi. Fiind în focul acțiunii, nu s-au gândit ai noștri colegi că un moment, dintr-o zi obișnuită de serviciu, poate deveni viral pe internet și poate atrage mii de aprecieri! Cei doi au acționat în echipă și au imobilizat rapid un contravenient în plină stradă! În semn de apreciere, colegii i-au înmânat tinerei polițiste un buchet de flori, iar colegului i-au adresat felicitări! Cei doi lucrează în cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca- Secția 1 Poliție! #munca_în_echipă👏”.

Bărbatul încătușat de polițista din Cluj-Napoca va fi amendat cu 1.200 de lei, conform Legii 61/1991, scrie stiridecluj.ro.

Primele declarații ale agentei din Cluj-Napoca după ce incident

Pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne au fost făcute publice primele declarații ale agentei din Cluj-Napoca despre incidentul în urma căreia a devenit un simbol al poliției române.

“Ieri, la Cluj, o polițistă s-a remarcat printr-o atitudine fermă în fața unui șmecheraș care înjură pe toată lumea, inclusiv echipajul de poliție.

Pentru că a refuzat să se legitimeze acesta a fost pus imediat la pământ, încătușat și condus la secție, lucru apreciat de toți cei care asistau la spectacolul oferit de individ.

Astă-seară am luat legătura cu colega noastră implicată în acest eveniment.

-Bună seara! Suntem de la Facebook MAI.

-Bună seara! Știu, am fost anunțată că o să mă sunați.

-Ne puteți spune ce s-a întâmplat ieri?

-Of, de dimineața tot îmi este adresată această întrebare. Am primit și mesaje de la prieteni. Vă rog să mă credeți că nu este nimic deosebit. Noi avem astfel de intervenții în fiecare zi. Și în plus de asta nu am fost singură, colegul meu a fost tot timpul lângă mine.

-Cineva a fost de față și a descris toată întâmplarea pe Facebook. Foartă multă lume a apreciat-o.

-Am văzut și eu. Nu vreau să par modestă, dar chiar nu am făcut nimic ieșit din comun.

-De cât timp sunteți polițistă?

-Am absolvit Școala de agenți în 2012. Un an am lucrat la rutieră, iar de cinci ani la ordine publică. Asta îmi place să fac, în fiecare zi în stradă lângă oameni.

-V-a fost vreodată teamă?

-Hahaha… M-aș fi făcut vreodată polițistă dacă simțeam așa ceva? Din contră, să le fie infractorilor teamă de noi.

-Ați spus că ați primit multe mesaje! Care v-a impresionat?

-M-a impresionat foarte mult buchetul de flori primit de la colegii mei. Așa m-au așteptat astăzi și vreau să le mulțumesc pentru gestul lor.

Vă rog să nu îmi scrieți numele, chiar nu am făcut nimic deosebit. Sunt foarte mulți polițiști care merită să fie promovați. La mine a fost o acțiune de rutină.

-Și cu cine scriem că am vorbit?

-Cu o polițistă de la Cluj!

Îți mulțumim draga noastră colegă pentru profesionalism, camaraderie și modestie!

Chiar dacă a fost o acțiune de rutină pentru noi ești un exemplu!

Cu respect!”, au scris oficiali din MAI pe pagina de Facebook a instituției.