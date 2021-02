O prietenă comună de-ale cuplului Bianca -Bodi aruncă bomba: „Sunt sigură că se vor împăca”

Relația dintre Bianca Drăgușau și Alex Bodi pare că se desfășoare pe nisipuri mișcătoare, mai ales în urma celor mai recente dezvăluiri făcute de ea. Nici bine nu a ieșit să-și asume perioadele traumatice pe care le-a trăit alături de Alex Bodi și să asigure că nu mai vrea să retrăiască acel calvar, că a și apărut o prietenă care susține contrariul.

Bianca Drăgușau a dat dovadă de curaj după ce a publicat fotografii în care apare tumefiată în urma „corecțiilor” pe care i le aplica Bodi. Și, mai mult decât atât, blonda a specificat foarte clar că a făcut acest demers pentru că s-a deșteptat, nu mai vrea să treacă niciodată prin acel chin, iar cel care a supus-o acelor violență ar trebui să plătească. Însă în ecuație apare o a treia persoană care o cam contrazice pe Bianca. Una dintre prietenele comune ale lor susține că între Bianca și Bodi ar exista șanse de împăcare.

„Am întrebat-o pe Bianca dacă o pot suna. Prima dată a zis că nu, după am văzut pe fața ei că își dorește. L-am sunat cu cameră pe Instagram. Am vorbit cu el, după s-au privit, nu și-au spus nimic. Am discutat cu ei acolo. A plâns de 3-4 ori. Eu țin foarte mult cu ea pentru că este femeie. Am fost special pentru a-i împăca netrimisă de Alex”, a spus prietena Biancăi Drăgușanu, într-o convorbire telefonică la Xtra Night Show

NU RATA: “INVENTARUL” MOTIVELOR PENTRU CARE GABI BĂDĂLĂU S-A DESPĂRȚIT DE BIANCA DRĂGUȘANU. CÂT DE MULT AR FI CONTAT MESAJELE CU ALEX BODI ȘI VACANȚELE DE LUX: “ERA PREA COSTISTOARE”

„Simt că Bianca îl iubește foarte mult”

De altfel, tot aceeași prietenă susține că Bianca și-ar fi dorit foarte mult să-l susțină pe Alex Bodi atunci când a fost închis, dar nu a putut să facă acest lucru din cauza Dariei.

„Tot timpul spunea Daria. Din cauza Dariei nu a fost alături de el cât timp el a fost închis. Din cauza ei nu a făcut un pas pentru împăcare, pentru că Daria s-a băgat în relația lor. Simt că il iubește foarte mult”, susține prietena.

VEZI ȘI: ALEX BODI ÎI DĂ TEROARE BIANCĂI DRĂGUȘANU? DE CE A AJUNS BLONDINA SĂ SE TEAMĂ DE FOSTUL SOȚ: „AM TRECUT PRIN MULTE MOMENTE VIOLENTE”

„Eu sunt sigură că se vor împăca”

Și pentru ca dezvăluirile să fie cu adevărat bombastice, tânăra susține că cei doi se vor împăca. Tocmai de aceea a și încercat, din proprie inițiativă, să-i pună într-o convorbire împreună.

„Prin mesaj spune că n-o interesează, dar în vocea ei simțeam altceva. Eu am zis să-i sun. I-am spus Biancăi că își dorește Alex s-o sune, lui i-am spus la fel, că își dorește Bianca, dar asta am făcut eu fără să-mi zică ei ceva. I-am sunat, au răspuns amândoi. Au vorbit minute bune. Au mai exista apeluri. Eu sunt sigură că se vor împăca”, a mai povestit amica.

Reacția Biancăi Drăgușanu la spusele prietenei

Dacă v-ați fi gândit că acum, când e pusă pe fapte mari, Bianca s-a supărat la auzul acestor declarații, ei bine, vă înșelați. Vedeta susține că tânăra este o persoană minunată, dar care se lasă manipulată de nimeni altul decât Alex Bodi.

„Ea a mai reușit să facă schemele astea între noi. Este pusă de el. (…) Este foarte bine intenționată dar este manipulată de el”, a fost reacția Biancăi Drăgușanu, după ce a ascultat declarațiile prietenei ei.