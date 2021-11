O profesoară din Argeș a murit infectată cu COVID-19! Femeia nu credea în virus și a refuzat testarea și vaccinarea

O profesoară de 46 de ani din Topoloveni a murit după ce a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Femeia nu credea în virus și nu a acceptat să fie testată sau să se vaccineze , deși se simțea rău.

Anca Preda, scriitoare și profesoară, era una din cele mai apreciate cadre didactice din Topoloveni, aceasta fiind profesoară la Liceul Teoretic „Ion Mihalache” din Topoloveni. Femeia în vârstă de 46 de ani nu credea în temutul virus, a refuzat să se testeste, deși avea simptome și se simțea rău. Anca Preda a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2 împreună cu mama sa la începutul săptămânii trecute, însă când ambulanţa a venit să le testeze, profesoara nu a dorit să fie testată. Nu a dorit nici să meargă la spital, deşi starea sa nu era una bună, potrivit curier.ro

Anca Preda nu credea în virus și nu voia să audă de vaccinare. În urmă cu o săptămână, femeia a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2 împreună cu mama sa. Deși starea de sănătate era deteriorată, aceasta a refuzat testarea atunci când un echipaj al ambulanței a sosit în locuința celor două. Anca Preda a refuzat să fie internată, deși starea de sănătate nu era bună.

Miercuri 3 noiembrie, sora profesoarei l-a sunat pe Valentin Scarlat, directorul Liceului „Ion Mihalache” din Topoloveni:

”Mi-a spus că Anca şi mama sa au COVID-19. Am întrebat-o dacă are test pentru Anca şi mi-a spus că nu. În schimb, mi-a trimis dovada testului pozitiv pentru mama sa şi mi-a spus că sunt carantinate de către DSP Argeş. Doamna profesoară nici nu avea test şi nici nu era vaccinată.

Joi 4 noiembrie, în jurul prânzului, profesoara Anca Preda l-a sunat pe directorul liceului. „M-a sunat cu o zi înainte să moară. Mi-a spus că are COVID-19. I-am spus să stea liniştită, că voi găsi un coleg să o înlocuiesc. A doua zi, vineri, 5 noiembrie, am fost şocat să aflu că a fost luată cu Ambulanţa, că a intrat în şoc cardiorespirator şi că s-a stins din viaţă… Virusul acesta e foarte înşelător. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, o cunoşteam de mai mulţi ani. Am ajutat-o să ajungă aici, să fie aproape de casă”, a declarat directorul Valentin Scarlat pentru „Adevărul”.

Sursa foto: Curier.ro