O româncă a plătit 900 de lei pe un pepene și 450 de lei pe un chiorchine de struguri: „Dacă vă întrebați unde, în...”

O româncă a fost nevoită să plătească 900 de lei pe un pepene și 450 de lei pe un chiorchine de struguri. A făcut cumpărăturile într-un magazin celebru, dar nu se aștepta la asemenea prețuri, chiar dacă nu a fost pentru prima oară când a mers acolo. Iată ce a mărturisit pe o rețea de socializare!

Într-o lume în care prețurile la alimente par să crească necontenit, există locuri unde luxul redefinește complet costul unor produse. O româncă a avut parte de o experiență surprinzătoare într-un magazin exclusivist, unde prețurile fructelor depășesc orice așteptare.

Gabriela, protagonista acestei povești, a împărtășit detalii neașteptate despre cumpărăturile pe care le-a făcut într-unul dintre cele mai cunoscute magazine de lux din lume: Harrods, Londra.

În prestigiosul magazin britanic, un simplu pepene galben costă nu mai puțin de 900 de lei, iar un ciorchine de struguri ajunge la suma incredibilă de 450 de lei. Comparativ cu prețurile obișnuite din România, unde aceste fructe sunt disponibile la prețuri mult mai accesibile, suma plătită de româncă pare de-a dreptul exorbitantă.

Citește și: Cum a ajuns o româncă să plătească 3.400 de lei după ce a mâncat o salată, într-un local din Thailanda: „Mi s-a părut enorm”

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că Gabriela a rememorat și o vizită anterioară în celebrul magazin. La acel moment, românca a fost nevoită să plătească 22 de lire pentru o oră de parcare. În unele locuri, produsele de zi cu zi pot deveni un lux, iar numai cei ce își permit se pot bucura de ele.

„Sincer vă zic, nu am mai fost în Harrods de foarte mult timp de pe vremea când am plătit 22 de lire pe o oră de parcare și am zis că cine o mai veni pe aici, doamne ferește! Uite-mă aici! Tot cu mașina, tot în Harrods, tot cheltuim bani”, a adăugat românca.