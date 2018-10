O sexy-polițistă din Maramureș a făcut furori pe Facebook! Colegii ei au postat poze cu ea în costum de baie

O polițistă din Maramureș a făcut furori pe Facebook după ce colegii ei s-au lăudat cu ea în mediul online. Anca Șomcuțean nu e un simplu agent. Tânăra este multiplă medaliată la campioanele naționale de fitness și culturism.

Anca Șomcuțean este vicecampioană națională la fitness și culturism. Polițista face fitness de 7 ani, iar transformarea ei, de-a lungul anilor, este spectaculoasă. Anca arată așa cum multe femei visează. Cu multă muncă și răbdare, sportiva a reușit să își facă un nume în lumea culturismului. Colegii ei se mândresc cu ea și au făcut-o celebră pe Facebook. Anca Șmocuțean este absolventă a Facultății de Științe Politice și are în CV două mastere, unul dintre ele la Academia de Poliție A.I Cuza din București. Ea este agent şef adjunct de poliţie în cadrul IPJ Maramureş. (Citește și FOTO! Alexandra Tănase, poliţista de 23 de ani din Vrancea căreia nu-i stă nimeni în cale!)

„Polițistul zilei este azi colega mea, agent șef adjunct de poliție Anca Șomcutean, din cadrul IPJ Maramureș. Anca nu este doar o polițistă foarte serioasă din punct de vedere profesional și personal, dar este și o sportivă desăvârșită. Anca nu ”plimbă hârtii prin birouri” așa cum ar spune unii răutăcioși, ea provine din rândul polițiștilor de la ordine publică, adică din stradă și nu fuge de muncă.

Multiplă medaliată la campionatele naționale de fitness și culturism, anul acesta Anca a ”împușcat”, după doi ani de pauză, titlul de vicecampioană națională la Campionatul Național, care a avut loc la Arad în 31.08.2018. Colega mea a absolvit Facultatea de Științe Politice și Administrative Babeș Bolyai din Cluj Napoca, dar și Facultatea de Științe Juridice, având absolvite și două masterate, unul dintre ele la Academia de Poliție A.I. Cuza din București. Anca face fitness de 7 ani, iar primul concurs la care a participat a fost cel din anul 2013, devenind nici mai mult nici mai puțin decât campioană națională!!

Anca mi-a spus că, citez: ” M-am apucat de fitness de performață după ce am născut, în 2007, până atunci nu făcusem sport..dar fiind o persoană ambițioasă, când îmi propun ceva vreau să îmi ating scopul..gustul succesului este extrem de frumos, dar abia după ce ajungi campion începe greul. Însă un campion va rămâne un campion. Poate o sa mai particip la campionate naționale, am făcut o pauza de doi ani, însă m-am antrenat la fel”. Am toată admirația pentru colega mea! Felicitări, Anca! Suntem mândri de tine!! ?????”, au scris colegii ei pe Facebook, pe pagina Polițiștii au umor.