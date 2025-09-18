O șoferiță a făcut prăpăd în Ilfov! S-a urcat băută la volanul unui Porsche și a ucis un bărbat. Ce au descoperit polițiștii

O șoferiță în vârstă de 29 de ani este suspectată că a omorât un bărbat în vârstă de 54 de ani și a fugit de la locul faptei. Femeia s-ar fi urcat la volanul unui Porsche deși avea permisul anulat și se afla sub influența alcoolului.

În dimineața zilei de Joi, 18 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că, pe o stradă din localitatea Popești-Leordeni, se află o persoană decedată, în afara părții carosabile, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov.

Șoferița a urcat la volan fără permis

Bărbatul în vârstă de 54 de ani se afla pe moped și a fost găsit pe marginea unui drum din Popești-Leordeni, fără viață.

Potrivit polițiștilor, șoferița nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat pe contrasens, unde a lovit un bărbat de 54 de ani aflat pe un moped. Tânăra ar fi fugit după accident, dar a fost găsită de polițiști într-o parcare de pe Autostrada A0. Atunci când au identificat-o, polițiștii au aflat că are permisul anulat.

Mai mult, oamenii legii au constatat că femeia se afla sub influența alcoolului. Testată cu aparatul alcooltest, valoarea indicată a fost de 0.66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La acest moment persoana bănuită de comiterea faptei se află în custodia poliţiştilor, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanţelor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier şi luarea măsurilor legale care se impun”, a precizat IPJ Ilfov.

Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov continuă cercetările pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui autovehicul având permisul de conducere anulat.

