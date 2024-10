”O soție lacomă m-ar fi distrus!”: Dan Negru dezvăluie cea mai mare sumă de bani pe care a pierdut-o

Dan Negru, prezentatorul emisiunii ”The Floor”, difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, de la 21:00, la Kanal D, ne-a povestit cum soția sa, departe de a fi o ”femeie lacomă”, l-a susținut mereu să-și urmeze pasiunile, nu oportunitățile financiare. În ciuda propunerilor tentante, el a ales să rămână fidel principiilor, iar acum se bucură de statutul de „rege al audiențelor”, un titlu câștigat nu doar prin muncă, ci și prin susținerea soției, explică prezentatorul într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO.

CANCAN: Dan, să începem cu o întrebare pe stilul tău, care are legatura cu formatele quiz: ce e mai complicat de reținut pentru tine, vreo capitală uitată din quiz-show sau lista de cumpărături pe care ți-o dă soția?

Dan Negru: De ceva vreme am scăpat de lista de cumpărături pentru ca au crescut copiii și a devenit slujba lor asta. Când e ceva de luat, soția mea nu mă mai strigă pe mine, ci pe copii. Așa ca eu am rămas cu capitalele de quiz ☺.

Dan Negru: ”Nu mă interesează ce gândesc ceilalți”

CANCAN: Am o provocare simpatică pentru tine, dacă ești deschis să te joci puțin îți voi oferi două variante și sunt curioasă să văd pe care o alegi: Florin Piersic sau Horia Moculescu?

Dan Negru: Amândoi vor avea statui în țară și mi-e greu să aleg între două statui.

CANCAN: Shaorma sau salată?

Dan Negru: Ziua shaorme, seara salată.

CANCAN: Pupici sau îmbrățișări?

Dan Negru: De la soție pupici și de la copii îmbrățișări.

CANCAN: Un milion de euro sau abilitatea de a citi mințile oamenilor în jurul tău?

Dan Negru: Un milon de euro. Nu ma interesează ce gândesc ceilalți.

CANCAN: Care a fost cea mai mare sumă de bani pe care ai pierdut-o?

Dan Negru: Am pierdut cei mai mulți bani atunci când am refuzat să prezint formate în care nu am crezut. Nu-mi pare rău și mă bucur ca de fiecare dată când veneam acasă și-i povesteam soției mele ce format mi s-a propus și suma cuvenită ca sa-l fac, ea niciodată nu m-a îndemnat să fac televiziune pentru bani. Probabil o soție lacomă, dornică de câștig cu orice preț, m-ar fi determinat să accept orice și eram demult ieșit din lumea televiziunii. Soția mea, fără să pună nicio presiune pe mine vreoadata, m-a păstrat ani de zile în vârful audiențelor TV. Datorită ei am primit porecla de “regele audiențelor”.

”Cred intr-o singură pedeapsă: pedeapsa cu moartea”

CANCAN: Cum privești fenomenul îngrijorător al consumului de droguri în rândul tinerilor de azi și faptul că se întâmplă atâtea tragedii din cauza asta? Cum ar trebui să intervină părinții, societatea?

Dan Negru: Sunt direct când vine vorba despre droguri si alte nenorociri și cred intr-o singură pedeapsă: pedeapsa cu moartea. Sunt creștin, dar de data asta cred ca e singura scăpare. Suntem prea indulgenți și statul e prea corupt și îngăduie prea multe. Asa cum sunt țări în lume în care când ajungi pe aeroport ești anunțat ca în statul respectiv sunt infracțiuni care se pedepsesc capital, așa trebuie să avem și noi curaj la infracțiunile care corup tinerele generații.

CANCAN: Cum îți imaginezi că va arăta viața ta când vei ieși la pensie?

Dan Negru: Nu am auzit de cuvântul ăsta până acum! E din 6 litere, dar nu îl cunosc!

CANCAN: Care ți se pare cea mai absurdă lege din România și cum ai schimba-o?

Dan Negru: Schimbarea legii educației după pofta fiecărui guvern care a ajuns la conducere e cea mai absurdă și nocivă inițiativă din ultimii 30 de ani. Generații întregi de copii au fost abuzați de guvernele care au tot venit la putere. Asta e adevăratul abuz asupra copiilor, abuzul Ministerului Educației din ultimii 30 de ani.

