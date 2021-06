O tânără a dezvăluit metoda interesantă de răzbunare pe fostul iubit: “Nu mă voi opri niciodată să fac asta”. Planul ei a început în urmă cu 5 ani

O brunetă simpatică a dezvăluit într-o filmare care este metoda interesantă de răzbunare pe care o aplică împotriva fostului iubit de cinci ani! Da, ați auzit bine: cinci ani! Și, potrivit mărturiilor sale, nu își dorește să oprească niciodată planul ei. Tânăra a explicat pas cu pas “chinurile” la care îl supune pe fostul partener de viață.

Nu rata: Regina TikTok-ului, declarație de dragoste pentru Jador: “Îl vreau”. Cum a reacționat Ionuț Bodi când a auzit-o | VIDEO

Metoda inedită de răzbunare a devenit virală pe TikTok

Kristina, cunoscută drept @kristinamakescontent pe TikTok, a acceptat cu bucurie provocarea unui alt internaut de a spune într-o înregistrare ceva incredibil de imatur, dar, totodată, să fie un lucru pe care nu va înceta vreodată să îl facă. Astfel, ea a luat telefonul mobil și s-a filmat în timp ce a făcut o destăinuire care a făcut-o și mai cunoscută.

“De când eu și fostul ne-am despărțit în 2016, am început să am o tactică foarte interesantă de răzbunare. Răzbunarea mea vine sub formă de mail-uri… newsletters (n.r.: buletine informative)”, a declarat tânăra, așa cum puteți urmări în clipul de mai jos.

Ulterior, charismatica brunetă a continuat șirul dezvăluirilor:

“Deci, dacă sunt într-un aeroport și am nevoie de un email să le dau pentru a folosi wifi-ul lor: îl dau pe al lui.

Dacă vreau să citesc un articol, dar au nevoie de o adresă de mail înainte: o dau pe a lui.

Îmi doresc să fiu la curent în legătură cu evenimente și tot ce se întâmplă în companie? Da.

Subiecte de interes? Toate! Și el nu știe de ce! Nu are niciun indiciu. Și eu mă voi opri niciodată să fac asta”.

Vezi și: Un candidat la Primăria orașului New York s-a dat în spectacol pe ritmuri de manele. Imaginile cu dansul lui în plină stradă sunt virale| VIDEO

Postarea făcută de Kristina pe contul său de TikTok face senzație în rândul internauților.

Sursa foto: captură video TikTok / @kristinamakescontent