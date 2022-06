O tânără de 21 de ani a mers la un control oftalmologic, dar ce a descoperit i-a schimbat viața la 180 de grade! De ce suferea, de fapt, aceasta

Ellie Musgrove, o tânără în vârstă de 21 de ani, a mers la un control oftalmologic, însă ce a descoperit i-a schimbat viața la 180 de grade. Aceasta a ajuns, de urgență, pe masa de operație. De ce suferea, de fapt, tânăra?

O tânără în vârstă de 21 de ani, pe nume Ellie Musgrove, a mers la un control la ochi, deoarece avea tulburări de vedere. În urma controlului, însă, tânăra a descoperit că suferă de o tumoare pe creier.

După ce a aflat această veste cumplită, care i-a schimbat viața la 180 de grade, Ellie a fost nevoită să treacă printr-o operație grea. Aceasta a ajuns, de urgență, la Spitalul Regal Salford, unde medicii i-au eliberat lichidul din jurul creierului. Toate problemele de sănătate au început, după ce Ellie a împlinit vârsta de 21 de ani.

Inițial, a avut dureri de cap, apoi de gât. Ellie a povestit prin ce a trecut, înainte să afle verdictul crunt al medicilor: „Am avut și vedere încețoșată și dublă, pete negre și am început să aud zgomote pulsate ca de bătăi ale inimii. Durerile mele de cap și durerile de gât păreau să fie mai agravate dimineața și seara, dar nu dispăreau nici pe parcursul zilei. Medicul meu de familie a bănuit că am o infecție la ureche și mi-a prescris antibiotice și ibuprofen, dar simptomele nu s-au îmbunătățit. Am decis să fac o programare la oftalmolog”.

Tânăra a fost operată de urgență: ”Viața mea a fost dată peste cap”

Medicul Aqeel Mahmood a mărturisit faptul că Ellie a ajuns cu dureri groaznice la spital și a fost necesară o intervenție medicală: „La acel moment, Ellie şi-a făcut o programare când nu a mai putut suporta durerile. Am observat că avea nevii optici umflaţi la ambii ochi şi acest lucru şi simptomele lui Ellie au indicat că ceva nu era în regulă. A fost necesară o intervenție medicală urgentă, așa că am trimis-o imediat pe Ellie la Spitalul Regal de Oftalmologie din Manchester”.

Ulterior, Ellie a fost transferată pe secția de Neurologie de la Salford Royal Hospital, iar medicii au diagnosticat-o cu hidrocefalie. În prezent, tânăra se află în proces de recuperare.

„Am trecut de la testarea ochilor la ora 11 la o intervenție chirurgicală de urgență pe creier până la 23:30 în aceeași zi. O scanare RMN în ziua următoare a confirmat că aveam o tumoare benignă pe creier între glanda pineală și pituitară, care bloca fluxul de lichid în jurul creierului meu. Am fost diagnosticată şi cu boala Addison. Tumoarea îmi afectează glanda pituitară, ceea ce este o lovitură devastatoare deoarece va trebui să iau hidrocortizon pentru tot restul vieții.

Mă recuperez încet, dar sigur și acum voi avea scanări RMN regulate pentru a monitoriza tumora. Neurochirurgii cred că este o tumoră cu creștere lentă, pe care o dezvoltă doar 1% dintre oameni, așa că sper că nu voi avea nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a o îndepărta în curând. E posibil să am nevoie de o intervenție chirurgicală suplimentară dacă lichidul se acumulează din nou, dar cel puțin știu care sunt simptomele acum.

Viața mea a fost dată peste cap, dar eu şi familia mea îi voi fi pentru totdeauna recunoscători lui Aqeel și echipei Specsavers. Dacă nu ar fi fost ei, nu aș fi aici astăzi, mi-au salvat viața. De asemenea, aș vrea să mulțumesc din toată inima echipelor medicale de la spitalele Manchester Royal și Salford Royal – au avut grijă de mine atât de bine și au fost atât de grijulii”, a mărturisit tânăra, arată observatornews.ro.

