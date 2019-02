O tânără de etnie romă a ridicat juriul de la ”Românii au talent” în picioare

O apariție ieșită din comun și o voce absolut uimitoare. Un moment puternic, care schimbă mentalități. Așa a fost momentul oferit de Isabela Stănescu, o tânără de etnie romă.

Isabela Stănescu, o tânără de 18 ani de etnie romă din Piatra Neamț, a pășit pe scena ”Românii au talent” în costum tradițional și a uluit pe toată lumea interpretând melodia ”O mio babbino caro”de Puccini. Momentul Isabelei a ridicat publicul în picioare, dar și pe jurați. (CITEȘTE ȘI: MOMENTUL CARE I-A FĂCUT PE JURAȚII DE LA ”ROMÂNII AU TALENT” SĂ SE PRĂPĂDEASCĂ DE RÂS)

”Foarte frumos și mă simt foarte mandră de tine pentru că atunci când ai intrat pe scenă… am văzut ucm se uitau la tine: ”Ia uite-o, e îmbrăcată cum e îmbrăcată!”. Preconcepțiile…Se așteptau, probabil, să faci altceva, să dansezi în vreun fel… Felicitări pentru tot ce faci, pentru talentul tău, pentru frumusețea ta, pentru mesajul pe care îl transmiți”, a spus Andra.

”Cred că nimeni nu trebuie judecat dupa rasă, sex. Mi se pare mult mai importantă puterea mesajului pe care îl aduci aici. Sper să te vadă cât mai multă lume și să înțeleagă”, a spus Mihai Petre.

”Copii… dacă vă uitați la această emisiune, nu fiți cuminți, nu mâncați tot din farfurie ca să vă dea mama la romi”, a spus Florin Călinescu.

”Tot eu te-am primit, tot eu îți spun că mergi mai departe cu 4 de ”Da””, a spus Andi Moisescu.

Isabela cântă de mică, așa că părinții au dat-o la Liceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra Neamț: ”Din clasa întâi până în clasa a VIII-a am studiat pian principal, cu mers la concursuri, la olimpiade, cu recitaluri etc. Din clasa a VIII-a, am decis să încerc ceva nou, și pentru că îmi plăcea foarte mult să cânt și vocal, cochetând cu muzica pop, am căutat să iau lecții de canto, dar aveam de ales doar intre canto tradițional și canto clasic, așa că am ales canto clasic, neavând tangențe cu muzica populară”.