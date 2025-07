O tânără din Constanța a achitat un avans pentru vacanța din Grecia, dar când să plece de acasă a avut un mare șoc! De necrezut ce a pățit

O tânără din Constanța a fost victima unei escrocherii online după ce a încercat să își rezerve o vacanță în Grecia, în peninsula Sithonia. Ce ar fi trebuit să fie un sejur relaxant s-a transformat într-un coșmar financiar și emoțional, cu doar o săptămână înainte de plecare.

În ultimii ani, tot mai mulți români aleg Grecia ca destinație principală de vacanță, atrași de peisajele spectaculoase, prețurile accesibile și ospitalitatea specifică locurilor. Peninsula Halkidiki, insulele din Marea Egee sau cele din Marea Ionică devin an de an tot mai populare în rândul turiștilor din România, mulți optând pentru transportul cu mașina personală și cazări rezervate direct, în afara agențiilor de turism

Totul a început cu o postare inocentă pe o rețea socială, în care victima își exprima dorința de a găsi o cazare potrivită în Grecia, pentru perioada de vară. La scurt timp după publicarea anunțului, a fost contactată de o femeie care s-a recomandat sub numele de Adela, pretinzând că are disponibilă o cazare ideală pentru perioada dorită. Persoana respectivă părea de încredere, discuțiile au fost detaliate, iar informațiile furnizate păreau convingătoare și bine puse la punct. În urma unei negocieri, s-a stabilit achitarea unui avans pentru rezervarea locuinței, restul sumei urmând să fie plătit la fața locului, la sosirea în Grecia.

Tânăra a efectuat plata avansului, încrezătoare că totul este în regulă. Interlocutoarea sa a menținut contactul o perioadă, oferind asigurări că rezervarea este valabilă și totul decurge conform planului. Cu doar o săptămână înainte de data plecării, tânăra a fost contactată din nou pentru a confirma prezența, ceea ce i-a sporit încrederea că totul este organizat. Însă, în ziua în care ar fi trebuit să își pregătească bagajele și să pornească la drum, a avut parte de o surpriză șocantă: femeia cu care vorbise nu mai răspundea la mesaje, iar contul de Facebook fusese șters complet. Rezervarea dispăruse, comunicarea se întrerupsese brusc, iar avansul era deja achitat.

În acel moment, a devenit clar că a fost victima unei înșelăciuni. Cazul nu este singular — tot mai multe persoane raportează astfel de escrocherii în mediul online, mai ales în perioada concediilor, când cererea pentru cazări în destinații turistice este crescută. Escrocii profită de lipsa de vigilență a turiștilor grăbiți și de popularitatea rețelelor sociale pentru a câștiga încrederea victimelor. Se prezintă cu identități false, folosesc poze luate de pe internet sau chiar imagini reale ale unor locații existente, fără a avea vreo legătură legală cu ele, și cer plata în avans pentru a „bloca” rezervările.

„Nu credeam vreodată ca voi trece prin așa ceva! Țeapă cu o săptămână înainte de vacanță !

Am fost contactată în urma unei postări de căutare cazare în Sithonia, de către o doamnă Adela, care îmi oferea cazare în perioada solicitată. Am discutat în detaliu toate informațiile și am căzut de acord să facem plata avans apoi diferența la cazare.

Cu o săptămână înainte de termen am fost rugată să confirm ca venim astfel încât totul să rămână stabilit. Azi, SURPRIZA! Nu mai răspunde la mesaj, contul FB este șters, avansul este plătit și cazare nu mai e ! Vă cer un sfat în acesta situație! Mai putem face ceva să recuperăm banii? Putem face ceva să dăm de această escroacă și să plătească penal pentru ceea ce a făcut?”, a povestit femeia pe Facebook.