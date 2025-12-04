Acasă » Exclusiv » O ține pe celebra prezentatoare TV într-un ”cuibușor de nebunii” luat în chirie: “O decizie impulsivă”

O ține pe celebra prezentatoare TV într-un ”cuibușor de nebunii” luat în chirie: “O decizie impulsivă”

De: Andreea Archip 04/12/2025 | 06:00
O ține pe celebra prezentatoare TV într-un ”cuibușor de nebunii” luat în chirie: “O decizie impulsivă
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Daniel Nuță se bucură de succes atât în țară, cât și în străinătate, unde continuă să meargă la audiții și filmări. Protagonistul serialului “Groapa” susține că investițiile lui, de-a lungul timpului, au avut legătură cu confortul. Mai mult, actorul a fost tentat, al un moment dat, să-și direcționeze economiile într-o locuință, dar i s-a părut că ar fi o decizie impulsivă, după cum ne-a declarat în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO. Despre planurile pentru 2026 și investițiile inteligente ne-a povestit Daniel Nuță.

Actorul a fost în centrul atenției în ultima perioadă și prin prisma vieții personale, mai ales că a confirmat, pentru CANCAN.RO, despărțirea de Cezara Petredeanu, colega sa de breaslă, după o relație de 4 ani. Apoi a mai existat cineva în viața lui, însă astrele nu s-au aliniat. Apoi actorul a fost surprins de paparazzi în compania Dianei Bart, prezentatoarea de la Prima TV fiind divorțată de câteva luni și având 2 copii. Cert este că decizia de a locui cu chirie se dovedește benefică pentru actor, care nu este legat astfel de vreun loc sau de vreo prezență feminină din viața sa. El își dorește să păstreze discreția în privința vieții personale.

Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Daniel Nuță: “Bunica mea este cel mai mare fan”

CANCAN.RO: Ce mai urmează pe plan profesional?

Daniel Nuță: Acum dat două castinguri, două audiții pentru două proiecte afară. Între timp scriu două proiecte pe care aș vrea să le filmez la anul. Am un film pe care trebuie să-l produc la anul, pentru că a câștigat concursul la CNC și împreună cu copiii din Academie și cu echipa de acolo trebuie să producem filmul ăsta. Sperăm să se întâmple.

CANCAN.RO: Vorbim de filmul în care va juca și Adela Popescu?

Daniel Nuță: Da. Se numește “Refracție”. A fost o idee pe care am dezvoltat-o și ne bucurăm că am luat concursul la CNC. Și o să joc și eu. Și abia aștept să se întâmple chestia asta. Și mai sunt Andi Vasluianu, Raluca Produ, mai sunt pe lângă copii și actori adulți. Și o să fie foarte fun. S-a lansat și proiectul din Grecia, House of David, sezonul 2. S-a lansat pe Voyo și al doilea sezon al serialului “Groapa”.

Daniel Nuță preferă să stea în chirie

CANCAN.RO: Ce spun părinții de realizările tale? Știu că nu ai fost suținut de la început.

Daniel Nuță: Pot doar să se bucure. Sunt mândri. Se uită la toate lucrurile pe care le fac. Bunica mea este cel mai mare fan. Nu pierde o reclamă. Toată ziua stă cu Pro TV-ul deschis ca să prindă promo-uri cu Groapa. Și mă sună și mă mai întreabă. “Când te mai văd? Unde te văd? Vreau să te văd. Mă uit aici încontinuu și nu te văd. Îi văd pe alții, dar nu te văd pe tine”. Bunica. O iubesc.

Dar da, sunt foarte mândri cu toții de tot ce s-a întâmplat. Vin la teatru, văd spectacolele, au conturi pe toate platformele să vadă produsele pe care le am pe colo și pe colo. Și sunt acolo: fani activi, la susținere.

Daniel Nuță: “Atâta timp cât vreau să stau într-un loc, voi sta într-un loc, după care mă voi muta”

CANCAN.RO: Dincolo de toate succesele pe care le-ai înregistrat și care confirmă talentul și munca, pe plan financiar ce ai reușit să-ți îndeplinești? Ți-ai luat o casă?

Daniel Nuță: Păi tot ce am vrut eu. Nu, nu sunt fan. Adică am căutat la un moment dat, dar era o decizie impulsivă să-mi cumpăr o casă, să-mi cumpăr un apartament. Dar cred că, cel puțin în perioada asta prin care trecem cu toții la nivel macro, financiar, geopolitic, cred că o să stau un pic cuminte cu ideea de a cumpăra. Am revenit la gândul că e mai ok chirie, nu te ține cu nimic.

Și atâta timp cât vreau să stau într-un loc, voi sta într-un loc, după care mă voi muta. Deci nu sunt fan neapărat cumpărat și achiziții. Da, investesc în lucruri, investesc în proiecte, investesc în academie.

Sunt asociat acolo, sunt colaborator permanent. Lucrăm foarte bine împreună și e un business care funcționează foarte bine și care sper să țină în continuare cât de mult se poate. Dar investesc în multe lucruri care să-mi aducă și venituri pasive: acțiuni în bursă. În rest, dacă am avut nevoie vreodată de ceva, dacă am avut nevoie de vacanță, am plecat în vacanță.

CANCAN.RO: Ai investit în confortul tău.

Daniel Nuță: Bineînțeles. Și e o relaxare și o dispoziție de a lucra și de a-mi face treaba nefiind o presiune constantă a zilei de mâine.  Și cred că  e cel mai important lucru ca să pot să-mi fac treaba și să fiu liniștit să-mi fac lucrurile mele.

Foto: Instagram/Pro TV

NU RATA: Revenire de senzație la Pro TV! Preferatul fanilor s-a întors, la câteva luni după “exil” |EXCLUSIV

CITEȘTE ȘI: Actorul de la Pro TV s-a despărțit de iubită, după patru ani de relație. Fanii așteptau să-l vadă la altar, dar… “Am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Olga Barcari explică întâlnirea cu „cuceritorul” Dan Alexa. Asia Express 2025 i-a unit!
Exclusiv
Olga Barcari explică întâlnirea cu „cuceritorul” Dan Alexa. Asia Express 2025 i-a unit!
Primele imagini de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere
Exclusiv
Primele imagini de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau...
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu...
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Click.ro
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal...
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi” cu sprijinul lui Putin
Digi 24
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi”...
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
go4it.ro
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Gandul.ro
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026! „Marcat de dezastre și...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat înainte să moară: ”A ...
Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat înainte să moară: ”A fost înțeles greșit!”
Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!
Când s-a produs, de fapt, decesul Ștefaniei Szabo. Informația care complică ancheta!
Press release. The concept of the DraculaLand project is being launched in Romania – a private investment ...
Press release. The concept of the DraculaLand project is being launched in Romania – a private investment of over EUR 1 billion, designed to become the largest entertainment, retail, and technology destination on the continent, one that will transform the country into a new global epicenter of entertainment
Olga Barcari explică întâlnirea cu „cuceritorul” Dan Alexa. Asia Express 2025 i-a unit!
Olga Barcari explică întâlnirea cu „cuceritorul” Dan Alexa. Asia Express 2025 i-a unit!
Informația care dă peste cap ancheta în cazul lui George, tânărul dispărut în Munții Bucegi. ...
Informația care dă peste cap ancheta în cazul lui George, tânărul dispărut în Munții Bucegi. Salvamontiștii din Brașov au făcut totul public!
Ținuta bizară purtată de Adi Despot la priveghiul lui Artan. E singurul artist care a venit să-i ...
Ținuta bizară purtată de Adi Despot la priveghiul lui Artan. E singurul artist care a venit să-i aducă un ultim omagiu lui Adrian Pleșca
Vezi toate știrile
×