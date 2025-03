Oamenii sunt programaţi să trăiască până la 140 de ani. Adrian Vornicu: ”Sunt persoane care sunt fertile în jurul vârstei de 80, 90 de ani”

Adrian Vornicu, cercetător de renume care a studiat mulţi ani în Franța, a fost invitatul jurnalistului Adrian Artene în cel mai recent podcast. Lecția despre longevitate și regulile unei viați trăite în echilibru a avut premiera pe 8 martie! În următoarele rânduri, aflăm cum putem atinge pragul vârstei de 140 de ani.

Oamenii sunt programaţi să trăiască până la 140 de ani, spune cercetătorul Adrian Vornicu. O cifră la care mulţi nici nu se gândesc măcar să spere, însă totul este posibil. Există 5 greșeli care ne scurtează viața, iar despre toate acestea puteţi afla informaţii relevante și practice, dar şi inspiraţionale pe canalul oficial de Youtube, „Altceva cu Adrian Artene”.

Suntem programați să atingem 140 de ani

Adrian Artene: Afirmi că în mod normal am putea trăi până la 140 de ani, dar ne micşorăm viaţa întrucât nu ne ascultăm corpul.

Adrian Vornicu: Care corp funcţionează bio-logic. Viaţă + matematică. Totul este matematică. Şi dacă fac această afirmaţie pe care am mai făcut-o, ţine de matematică pură. Pentru că noi putem compara viaţa unui om de la stadiul de ovul fecundat până la moarte, cu un stup de albine care se comportă în două moduri: în primă fază, un ovul fecundat, s-a făcut experienţa de laborator, el va manifesta 70 de replicări. Dar până ne naştem, dacă facem exponenţialul acela, 2, 4, 8, 16, 32, noi până ne neştem un copil care are în jur de 5 mii de miliarde de celule, consumăm deja două părţi din viaţă. Noi ne consumăm două părţi din viaţă până ne naştem. Doar că în acel pasaj de 9 luni, consumând aceste 50 de replicări, după ce ne-am născut, ne mai rămân 20 de replicări. Dar în acel pasaj de 9 luni, diferenţa este că în acel stup toate albinele sunt matcă. Faţă de stupul natural pe care-l ştim noi, unde doar câteva albine sunt matcă, iar celelalte albine lucrează şi sunt muritoare. După ce s-a tăiat cordonul ombilical, mai rămân 20 de replicări care sunt întruchipate de acele celule stem, măduva osoasă, care ne asigură pentru fiecare celulă din corp, şi vom face o medie, o înlocuire a tuturor celulelor de 20 de ori. Şi dacă facem media între zero ani, mă refer în general, intestin unde este vorba de câteva zile şi 14 ani la nivel neuronal, media 14 împărţit la 2, 7.

Adrian Artene: Ar rezulta un ciclu de 7 ani.

Adrian Vornicu: Da, 7 ani vârsta medie a celulei şi ajungem la cifra de 140 de ani. 7 ori 20 de replicări. Vârsta care a şi fost atinsă, este şi puţin documentată în unele locaţii din această lume sunt persoane care ating această vârstă, sunt persoane care chiar sunt fertile în jurul vârstei de 80, 90 de ani. Deci este o stare biologică firească, naturală.

