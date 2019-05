Oana Lis, atacată de 20 de câini. A leșinat și…

Oana Lis a povestit, recent, prin ce a trecut. Soția fostului edil al Capitalei a dezvăluit că a fost atacată de 20 câini, dar, din fericire pentru ea, a avut noroc. A fost salvată de niște persoane care se aflau întâmplător prin zonă.

„Mie mi-e frică de câini! Am trecut printr-o experienţă groaznică mai demult, o haită de câini m-a urmărit, m-a înconjurat şi au început vreo 20 de câini să mă muşte. Vreau să vă spun că am leşinat instantaneu. Nişte băieţi m-au salvat. Am semne pe picioare şi acum, am fost la spital, injecţii în burtă, tratament, plus că am rămas cu o traumă până în ziua de azi„, a povestit Oana Lis.

Oana Lis și Viorel Lis împlinesc 7 ani de căsnicie

Cuplul are 21 de ani de relaţie şi anul acesta vor face împlini 7 ani de căsnicie. S-au cunoscut pe 30 decembrie 1998 şi sunt de nedespărţit de atunci.

„E rău că a făcut facultate. Eu am făcut două facultăţi bune, Energetica şi Economia Industriei, adică facultăţi serioas (…) A depăşit anumită treaptă, este foarte deşteaptă. Facultatea a deschis-o, a învăţat-o multe (…) Atât de mult ţin la tine că dacă ai alege să ai altă viaţă nu m-aş împotrivi, nu vreau s-o ţin în loc”, a concluzionat Viorel Lis.