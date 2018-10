Oana Lis s-a pozat noaptea în compania unui alt bărbat!

Deși zilele trecute a ajuns la spital din cauza unor dureri la genunchi și acum merge în cârje, Oana Lis nu renunță la ieșirile în oraș. Soția lui Viorel Lis s-a pozat în compania unui alt bărbat, luni seară (15 octombrie).

Oana Lis nu poate să stea nicio seară fără să iasă în oraș, chiar dacă medicii i-au recomandat să stea o perioadă în casă pentru a se recupera. Deși merge în cârje, blondina pare că se descurcă și nu consideră cârjele a fi un impediment. Ea iese des la cină cu prietenii ei, chiar dacă de cele mai multe ori soțul ei, Viorel Lis, nu vine.

„Cu prietenul meu drag, CEO-ul Malt and Beveragegroup!”, a scris Oana Lis în deptul fotografiei.

Cum a reușit Oana Lis să ajungă în cârje

Blonda a ajuns pe mâna medicilor recent și acum merge în cârje. Oana Lis a mărturisit că și-a întins ligamentele în timpul unor exerciții fizice, dar că nu și-a dat seama. Doctorii au avertizat-o că dacă nu urmează tratamentul strict, poate ajunge la operație. (Citește și Oana Lis, despre momentul în care va rămâne văduvă: ”Ce credeţi, că dacă o să rămân singură o să mă îngrop?”)

„Nu sunt bine. Am avut o zi foarte grea, am plâns câteva ore. Am făcut niște exerciții, nu știam că mi-am întins ligamentul. Când m-am dat jos din pat am crezut că leșin de durere. Am fasceită plantară, am fost la spital. Trebuie să stau 7 zile în casă. Da, acum suntem doi oameni care avem nevoie de ajutor. L-am terorizat pe Viorel, ne-am certat de două ori azi. Eu am nevoie de ajutor și Viorel nu e obișnut. Ne-am certat din cauza asta.

Și eu acum sunt nervoasă, sincer, e foarte greu să te simți rău, să ai o durere așa tare. Când suntem bine, nu ne dăm seama cât de importantă e săbnătatea. Mă simt ca un leu în cușcă acum că trebuie să stau în casă. Nu e ceva grav, dar dacă nu o să stau liniștită, pot să ajung și la operație. Trebuie să stau cuminte, asta e. Am și kilogramele pe care le am, nu sunt vreo balerină. E foarte greu să mă deplasez, îți dai seama cât înjur prin casă. Șapte zile o să stau în casă. Sincer, leșin de durere. Iau și niște pastile”, a declarat Oana Lis la Antena Stars.