Oana Mareș și-a deschis brutărie în Capitală! Câți lei costă ”pâinea lui Dumnezeu”: ”Ne-am dorit o afacere de familie”

Oana Mareș s-a retras de ceva timp din lumina reflectoarelor și a ales să se dedice unui proiect de suflet. A lăsat în urmă platourile de filmare, iar de ceva timp și-a deschis o afacere care îi aduce multă satisfacție. Este vorba despre o brutărie artizanală. Cu multă pasiune și dedicare, aceasta se ocupă personal de fiecare detaliu, fiind implicată total în crearea produselor de panificație.

Fosta prezentatoare TV a simțit nevoia de o schimbare și și-a dorit să facă ceva care să-i aducă nu doar succes financiar, ci și liniște sufletească. Astfel, a decis să intre în lumea antreprenoriatului, punând bazele unei afaceri de familie, „Pâinea lui Dumnezeu”. O brutărie artizanală, pe care a deschis-o în București și care se bucură de succes.

Așa cum spuneam, de ceva timp, Oana Mareș este un antreprenor de succes. Brutăria sa artizanală este pe placul clienților, care îi trec zilnic pragul, în număr mare. Afacerea este una de familie, iar fosta vedetă este foarte mândră de rezultate.

„Povestea noastră e simplă: ne-am dorit o afacere de familie, din care să dăm energia noastră tuturor. Am făcut o echipă din oameni buni și calzi ca Pâinea Lui Dumnezeu. Am copt pâinea și am gustat-o cu cei care ne-au călcat pragul. De aici vă lăsăm pe voi să povestiți mai departe. Am încălecat pe-o șa…”, spune Oana Mareș, pe site-ul oficial al brutăriei sale.