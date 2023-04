Oana Matache a uitat de Radu Siffredi. Pentru câteva ore, blonda s-a distrat în compania Deliei și a Antoniei

Recent, Oana (31 de ani) s-a distrat în compania surorii sale, Delia Matache, și a Antoniei. Pentru câteva momente, Oana Matache a „uitat” de Radu Siffredi și a ales să se recreeze, în oraș! Iată detaliile mai jos, în articol.

Oana Matache a „uitat”, pentru câteva clipe, de Radu Siffredi. Tânăra în vârstă de 31 de ani s-a distrat alături de sora sa, Delia Matache, dar și de Antonia. Cele două surori Matache au ales să își petreacă timpul împreună, recent, acompaniate fiind de partenera lui Alex Velea. Pe Instastories, cele trei artiste păreau că se simt perfect, iar Oana, nici de data aceasta, nu s-a despărțit de skateboard.

Oana Matache a uitat de Radu Siffredi și s-a distrat alături de sora ei, Delia, și Antonia

După scandalul care a avut loc în „triunghiul” Oana Matache – mama ei – fani, după ce a ales să formeze o relație cu Radu Siffredi, tânăra a avut nevoie de un moment de respiro. Mama ei, Gina Matache, a declarat, în cadrul unei emisiuni televizate, că nu știe ce s-a întâmplat în căsnicia cu Răzvan Miheț și nici nu cunoaște cum s-a produs ruptura dintre ei.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și un impas! Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!

Asemenea oameni nu vreau să văd în viață mea! Nu, nu, nu! Categoric nu! E o relație tampon! E ceva de cascadorii râsului! A venit un neica nimeni să se facă tătic, e atât… Uită-te la fața lui! Ce credibilitate are un asemenea personaj?! Crede-mă! Cred că i-a cărat mobilă Oanei pe acolo și mai stă o zi, două și… Toată situația asta e ceva așa… El vorbește în numele Oanei: «Noi facem, noi dregem…». El a venit de trei zile în casă și deja se vede stăpân! O fi ajutat să care mobilă sau ce au ei de cărat acolo și gata, s-a văzut stăpân pe plantație, știi!”, a declarat Gina Matache în emisiunea „Teo Show”.

Sursă foto: Instagram