Oana Mizil, distrusă de durere în ziua înmormântării mătușii ei, Sonia Donca. “A fost ca și mama mea. Am ținut-o de mână, am stat cu ea până în ultima clipă”

Oana Mizil a avut parte de o zi tristă, pe care, cu siguranță, nu o va uita prea curând. Femeia a luat parte la înmormântarea mătușii ei, Sonia Donca, despre care a avut numai cuvinte de laudă, dezvăluind că i-a fost ca o a doua mamă.

Sonia Donca, sora lui Serghei Mizil, a fost condusă, marți, pe ultimul drum. Oana Mizil a fost prezentă la cimitir și a făcut declarații emoționante despre pierderea bătrânei. Soția lui Marian Vanghelie îi datorează multe mătușii ei, pe care a ținut-o de mână până în ultima clipă, când a închis definitiv ochii.

“Foarte greu, pentru că Donca a fost ca și mama mea. Ne-a crescut, de când eram mici. Ce să zic, a plecat o parte din sufletul meu. S-a dus și am stat cu ea până în ultima clipă, am ținut-o de mână. Eu, fetele ei și soțul ei. Am stat cu ea cam tot timpul, pentru că de doi ani de zile suferea destul de rău și în ultimele zile chiar am stat lângă ea. A vrut să o vadă pe fetița mea și m-a întrebat unde este fata. I-am povestit Mariei, am pregătit-o și am adus-o pe fetiță și a stat de vorbă cu ea și zâmbea. A zis că o să aibă grijă de ea și că o va proteja de acolo de unde se duce, adică de la Doamne Doamne”, a spus Oana Mizil la un post de televiziune.

Oana Mizil, cuvinte de laudă pentru Sonia Donca: “De la ea am învățat modestia”

În continuare, Oana Mizil a precizat că de la Sonia Donca a învățat ce înseamnă bunul simț și cum trebuie să te comporți în societate.

“De la Donca și de la toată familia am învățat modestia, am învățat să fim oameni, să zâmbim. Îmi este greu și acum când mă gândesc la ea. Am învățat să nu arătăm greutățile prin care trecem. A avut regrete cu acel copil pe care nu a putut să îl aibă. La opt luni i s-a scos bebelușul din burtică, cu prima ei iubire, Nicu. Apoi am apăut noi și soțul ei care este un om extraordinar și va rămâne în continuare alături de noi”, a spus Oana Mizil.

(VEZI ȘI: SERGHEI MIZIL, CONVOCAT ÎN “ȘEDINȚĂ” DE ȘEFUL DE LA LIGĂ, DUPĂ “DENUNȚUL” AMOROS)

Apel disperat făcut de Serghei Mizil

În luna mai, Sonia Donca se afla pe patul de spital și avea nevoie de sânge. La momentul respectiv, Serghei Mizil a publicat un mesaj, care a fost distribuit de peste 200 de persoane, prin care îi ruga pe prietenii din mediul on-line să meargă să doneze sânge pentru sora lui. Femeia era internată la Institutul clinic Fundeni, Secția Hematologie.