Oana Monea de la Insula iubirii 2025 a făcut semipareză! Ispita de la Antena 1 a ajuns de urgență la spital

Oana Monea, una dintre cele mai cunoscute ispite de la show-ul „Insula Iubirii”, a trecut recent printr-o perioadă dificilă de sănătate, care a necesitat intervenție medicală de urgență. Vedeta a fost diagnosticată cu o semipareză, o afecțiune care i-a afectat temporar capacitatea de mișcare.

Participarea Oanei Monea la „Insula Iubirii” a fost mereu una dintre cele mai mediatizate din cadrul show-ului, iar revenirea ei cu un rol mai important a stârnit interesul fanilor și al publicului larg. Imaginea sa de ispită supermă aduce un plus de dinamism și provocare în cadrul emisiunii, oferindu-i ocazia să-și reafirme poziția în lumea divertismentului românesc.

Oana Monea a suferit o semipareză

Evenimentul s-a petrecut în timpul unei vacanțe, când Oana a suferit un șoc puternic la locul de muncă. Singură în acel moment, fără suport imediat din partea celor apropiați, aceasta a fost nevoită să solicite ajutor medical după ce a început să experimenteze simptomele semipareziei. După două săptămâni de tratament, vedeta și-a recăpătat complet starea de sănătate, revenind rapid la normal.

Această experiență dificilă, ce a inclus și episoade de depresie, a avut un impact semnificativ asupra Oanei Monea. Ea a ales să-și împărtășească povestea pentru a arăta că, în spatele imaginii publice și a succesului la televizor, rămâne un om cu vulnerabilități și încercări. De asemenea, această situație a fost un moment de reflecție important pentru ea, determinând-o să revină în atenția publicului și să accepte să participe din nou în emisiunea „Insula Iubirii”, de data aceasta în rolul de ispită supermă.

„Mi-e foarte greu să recunosc chestia asta, dar vă zic într-un moment așa, ca să înțelegeți că, pe lângă faptul că ne vedem printr-un ecran, suntem cu toții oameni. Iarna trecută, din cauza unui șoc, eram în vacanța de Crăciun, eram în recepție, am avut un șoc la muncă, și din cauza acelui șoc … eram singură, nu era nimeni acolo să mă poată consola, sau cu care să pot sta de vorbă, am făcut o ușoară semipareză, am fugit la medic și după două săptămâni de tratament am fost mai mult decât ca nouă, m-am simțit excelent de bine și întâmplarea asta m-a făcut să particip din nou la Insula Iubirii, faptul că am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză din nou, după aproape 11 ani.”, a dezvăluit Oana Monea.

