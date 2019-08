Oana Radu, disperată după ce iubitul ei, Alin, a fost incendiat! “Se pare că îi vor amputa un…”

Alin, iubitul Oanei Radu, se află în spital, după ce a fost stropit cu benzină și incendiat de un individ care a ajuns pe mâna polițiștilor. Acesta a dat foc casei scării în blocul unde locuia, nu mai puțin de 40 de persoane fiind evacuate.

Arsurile suferite de iubitul Oanei Radu se întind pe 75% din suprafaţa corpului, iar medicii ar fi recomandat să fie transportat la un spital din străinătate.

„Iubitul meu a suferit un accident. Un om complet nebun a aruncat o sticlă cu benzină și foc pe el, și are arsuri foarte grave! Rugați-vă pentru el, vă rog din suflet!”, a scris Oana Radu, pe conturile personale de socializare.

„Este tragic. Trăiesc cea mai grea prioadă din viaţa mea. Nu cred că va exista vreodată ceva mai greu de atât. Trăiesc o tragedie, un coşmar. Se pare că îi vor amputa un mebru inferior. Nu mă interesază, vreau doar să trăiască, să fie bine. El este la spitalul Floreasca, este îngrijit foarte bine. Când spuneţi o rugăciune, vă rog să spuneţi şi pentru el. Îmi doresc doar să-şi revină şi să vină acasă pentru că mereu m-a susţinut”, a spus Oana Radu.

A salvat-o de la moarte!

Relația dintre fosta concurentă de la ”Vocea României” și iubitul ei este una cu totul specială, cu atât mai mult cu cât acesta, cu mai multă vreme în urmă, a salvat-o pe Oana de la moarte. Chiar ea a povestit că a fost la un pas de a-și pierde viața, numai că iubitul ei a avut prezență de spirit și a intervenit la timp. A fost vorba despre un accident de mașină pe care l-a provocat un șofer care venea din sensul opus. În încercarea de a-l evita, Oana Radu și iubitul ei au trecut printr-o experiență șocantă.

“Am căzut într-un șanț, daună totală, am lăsat-o acolo. Vreau să vă spun că eu nu am avut decât o singură zgârietură în frunte. Cred că dacă nu era prietenul meu care să sară peste mine și să mă prindă cumva în brațe, cred că nu neparat că muream, dar mă loveam rău. El a avut o problemă la coaste și un deget rupt”, a spus Oana Radu, în urmă cu ceva timp.