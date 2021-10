Oana Radu, mărturisiri dureroase despre fostele relații! A fost bătută și jignită. „Gândeam că o să fie bine de mâine”

Acum, Oana Radu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său. Însă, lucrurile nu a au fost mereu roz pentru aceasta. Artista a vorbit despre fostele relații toxice, în care a fost vitima violenței fizice și verbale.

Acum, Oana Radu este o femeie împlinită, și-a găsit partenerul ideal, are silueta pe care mereu a visat-o și a reușit să treacă peste toate momentele grele. Însă, în trecut aceasta a fost implicată în relații toxice, care și-au pus amprenta asupra ei. Aceasta a mărturisit că a fost victima violenței fizice și verbale și pentru o lungă perioadă nu a putut să se desprindă de iubitul agresiv deși acesta îi făcea mult rău.

„Am avut parte de violență fizică și verbală. Am stat acolo, n-am făcut nimic. Am stat destul de mult, n-am plecat, am stat acolo. La vârsta pe care o aveam atunci gândeam că o să fie bine de mâine, totul o să se schimbe, credeam că oamenii se pot schimba, dar nu se pot schimba.

Nu aveam încrederea că pot să zic pa, că nu o să mă mai iubească vreodată cineva, că o să mai fiu cineva, atunci ne complacem în situații de genul asta. Plângeam și după îmi trecea, mâncam ceva. Eu găseam fericirea în mâncare”, a spus Oana Radu, în cadrul unui interviu.

Oana Radu, pregătită să fie mămică

Acum, Oana Radu este o femeie împlinită și a scăpat de toate lucrurile toxice din viața ei. Cântăreața și Cătălin Dobrescu au împlinit recent un an de la căsătorie iar relația lor pare să meargă foarte bine. Mau mult, cei doi se gândesc să devină părinți și își imaginează cum va arăta familia lor în viitor.

„Iubitul meu își dorește băiat, dar o sa avem o fata, ca eu asta vreau. Așa că mai bine s-ar ruga să avem fetiță pentru că dacă o să avem băiat, o să-i aleg eu numele și sigur nu o să-i placă. Deci cum o dă, tot nu e bine. Singura șansă e să fie fată.

Nu știu dacă o sa fiu o mamă bună, dar mă bazez pe el. El este foarte cerebral. Eh, glumesc. Eu mai am de reparat chestii la mine, la nivel psihologic, dar cu trecerea timpului sigur o să se rezolve tot.”, a spus Oana Radu, în urmă cu ceva timp.

