Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit! Primele imagini cu artista în rochie de mireasă

Bucurie mare pentru Oana Radu și partenerul său, Șerban Balaban! Joi, 4 septembrie 2025, cei doi au spus marele „DA”. Evenimentul a avut loc într-un cadru de poveste pe plaja Azimuth din stațiunea Mamaia. Sute de persoane au venit să le fie alături.

După separarea de Cătălin Dobrescu, Oana Radu și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat – toboșarul trupei sale, Șerban Balaban. Celebra cântăreață a mărturisit că relația a început la câteva luni după divorț. Atunci, artista i-a cerut ajutorul bărbatului cu diferite sarcini pe care, înainte, le îndeplinea fostul său soț. Așa au început să se apropie și, în cele din urmă, să se îndrăgostească, iar acum au pășit împreună în fața altarului.

Oana Radu și Șerban Balaban, nuntă de poveste

Oana Radu a apelat la Geta Ungurean, unul dintre cei mai buni organizatori de evenimente din România, pentru a o ajută să pună la punct toate detaliile pentru nuntă. Recent, artista a dezvăluit că i-a oferit indicațiile cu doar 14 zile înainte.

În ciuda timpului scurt avut la dispoziție pentru organizare, pare că totul a ieșit perfect. Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit într-un cadru de poveste pe plaja Azimuth din stațiunea Mamaia. În urmă cu puțin timp, cântăreața a împărtășit și câteva imagini de la eveniment.

„Ziua noastră specială! Ziua în care am primit binecuvântarea lui Dumnezeu!”, a scris Oana Radu, în dreptul imaginilor.

Oana Radu a strălucit într-o rochie de mireasă tip sirenă, care s-a potrivit perfect stilului său vestimentar. Artista a avut o echipă de make-up și hairstyling care s-a ocupat atent de look-ul său. Nici mirele nu s-a lăsat mai prejos și a ales un costum alb, extrem de elegant.

Recent, Oana Radu a vorbit despre ziua specială și a mărturisit că sunt așteptați între 300 și 400 de invitați. De asemenea, cântăreața și-a exprimat dorința de a-i avea alături Leo de la Roșiori, Bogdan de la Ploiești și Clejanii. La rândul său, Șerban a vizualizat cu totul altă imagine. Acesta își dorește o voce feminină care să cânte între programele muzicale ale celorlalți artiști, la masă.

„A meritat să trăiesc tot ca să am o astfel de fericire”

Oana Radu este extrem de fericită alături de Șerban Balaban. Deși până acum s-a confruntat cu probleme pe plan sentimental, artista a mărturisit că și-a găsit, în sfârșit, liniștea alături de cel care i-a devenit soț.

„De când l-am întâlnit pe Șerban, simt că a meritat totul, că nu există nicio greutate, că nu a fost nimic greu. Că a meritat să trăiesc tot ca să am o astfel de fericire. Și dacă nu o să dureze, dacă Doamne ferește se termină mâine, sunt fericită”, spunea Oana Radu, în urmă cu ceva timp.

