Oana Radu, sabotată de colegii de breaslă?! Artista face dezvăluiri uluitoare: ”Mi-am dat seama!”

Oana Radu este una dintre cele mai de succes artiste de la noi. Îi merge bine atât pe plan personal, cât și profesional, căci are mereu agenda plină. Este constant prezentă la evenimente și concerte, acolo unde își încântă publicul cu melodiile sale. Doar că, nu orice eveniment se termină așa cum speră ea. Deși este o profesionistă și se asigură că totul este bine pus la punct, ceea ce a pățit recent la un eveniment a lăsat-o fără cuvinte! Vinovații: Câțiva colegi de breaslă care au decis să i-o coacă vedetei!

Oana Radu a avut parte de o întâmplare neplăcută la un eveniment! Invitată să cânte alături de cei din trupa sa, artista s-a pregătit în prealabil pentru un show incendiar. Ulterior, atât ea, cât și echipa ei au urcat pe scenă pentru a-i distra pe spectatori. Doar că, la un moment dat, a realizat că nu mai are sunet! Ce a urmat însă apoi, a lăsat-o pe vedetă cu un gust amar.

Oana Radu, sabotată de colegii de breaslă! Iată ce a pățit

Dezamăgită de cele întâmplate, Oana Radu a povestit ce i s-a întâmplat în timpul evenimentului.

„Am fost invitați să cântăm la un eveniment ca și main artist. Am ajuns la locație, am făcut proba de sunet, suna foarte bine. În timpul cântării am rămas fără sunet de trei ori. Era o scenă unde cântam și în spatele scenei era masa celorlalți colegi care urmau să cânte în seara aceea acolo. Noi ne-am gândit la toate variantele posibile. Nu a fost cădere de tensiune sau ceva, era un stecker din cele principale scos”, începe Oana Radu să povestească.

Întâmplarea s-a repetat de trei ori, astfel că, Oana a început să-și pună semne de întrebare, dacă nu cumva totul a fost făcut intenționat.

„Mi-am dat seama că cineva ne-a scos sunetul din priză de trei ori. Dacă era un copil acolo sau scotea cineva din priză din greșeală, oamenii era la jumătate de metru de priză. Ei erau primii care ar fi văzut că cineva scoate stecherul din priză. Să zicem că s-ar fi întâmplat o dată, dar a doua oară dacă s-ar fi întâmplat, clar atrăgea atenția cuiva care dacă ar fi fost măcar puțin binevoitor ar fi făcut ceva. Eu dacă aș fi fost la o masă și aș fi văzut că cineva strică actul artistic unui alt artist, eu care sunt artist și muncesc de la patru ani, nu aș fi permis treaba asta”, a mai declarat Oana.

„Erau foarte amuzați de pățania noastră”

Și, ca tacâmul să fie complet, artista susține că imediat după eveniment i-a văzut pe cântăreții pe care îi bănuia de intenții rele că se amuzau copios de cele întâmplate.

„Să zicem că nu au fost ei, dar după ce am terminat evenimentul, ei erau foarte amuzați de pățania noastră”, a mai spus ea.

Într-un final, cântăreața a decis să le transmită și un mesaj plin de înțelepciune.

„Vreau să spun doar atât: Ceea ce dai în viața, aia ți se întoarce. Din păcate, din cauza unei astfel de atitudini, de asta rămâneți acolo unde sunteți și nu evoluați. Nu mai există niciun fel de empatie între noi artiștii, nu mai există suport între oameni, nu mai există nimic! Toți suntem doar pentru noi, nu mai există nimic în lumea asta care să ne facă să fim buni”, a încheiat ea.

(CITEȘTE ȘI: Oana Radu RUPE tăcerea și spune adevărul despre fotografiile în rochie de mireasă, alături de Șerban Balaban )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.