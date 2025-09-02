Oana Radu și Șerban Balaban se căsătoresc pe 4 septembrie 2025. Unde va avea loc nunta: ”Așa am visat!”

Oana Radu și Șerban Balaban se pregătesc de ziua cea mare. Peste doar două zile cei doi vor ajunge în fața altarului și își vor jura iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Evenimentul va avea loc pe o plajă renumită de la malul mării.

După divorțul de Cătălin Dobrescu, Oana Radu și-a mai dat o șansă la fericire. La mai bine de un an distanță, Oana Radu s-a îndrăgostit de colegul ei din formație, toboșarul Șerban Balaban. Cei doi se cunosc de mulți ani, iar relația lor de iubire a început după o lungă perioadă în care au fost prieteni și colegi. Șerban este originar din Câmpina, are 27 de ani, în timp ce artista are 32 de ani, diferență de vârstă ce pare să fi fost benefică în cazul lor.

Oana Radu și Șerban Balaban se căsătoresc

La finalul anului 2024, Oana Radu și Șerban Balaban s-au logodit la Paris, supranumit orașul îndrăgostiților, unde cei doi au mers într-o vacanță romantică.

„De când l-am întâlnit pe Șerban, simt că a meritat totul, că nu există nicio greutate, că nu a fost nimic greu. Că a meritat să trăiesc tot ca să am o astfel de fericire. Și dacă nu o să dureze, dacă Doamne ferește se termină mâine, sunt fericită. În relația cu Șerban îmi pare rău că nu pot să-i ofer încrederea asta oarbă pe care o merită. Din cauza trecutului, fără să vrei, ești mereu în gardă”, a recunoscut solista în podcastul lui Bursucu.

Câteva luni distanță, Oana Radu și Șerban au decis să devină soț și soție cu acte în regulă. Nunta este programată peste două zile, pe data de de 4 septembrie. Evenimentul va avea loc pe plaja Azimuth din stațiunea Mamaia – unde sunt așteptați aproximativ 300-400 de invintați.

”Mă căsătoresc pe 4 septembrie. Ceremonia este în Mamaia pe plaja Azimuth. Cei mai apropiați oameni, 300 – 400. Cică nașul plătește ținutele. O să am echipa mea de make-up și hairstyling acolo, pentru că o să-mi schimb și look-ul. Așa am visat eu! Lui îi ajunge un costum” a declarat Oana Radu, pentru Viva.ro.

În ceea ce privește formația/interpretul care va cânta în ziua cea mare, în urmă cu ceva timp, Oana Radu și-a exprimat dorința de a-i avea avea alături Leo de la Roșiori, Bogdan de la Ploiești și Clejanii. La rândul său, Șerban a vizualizat cu totul altă imagine. Acesta își dorește o voce feminină care să cânte între programele muzicale ale celorlalți artiști, la masă.

Oana Radu: ”Deocamdată nu suntem deciși în ce direcție o va lua petrecerea. Trebuie să ne hotărâm. O să zic clar Leo de la Roșiori și Bogdan de la Ploiești, care mi se par cele mai bune și actuale voci. Tu (n.r.: Bursucu) prezinți gratis! De când eram mică îmi doream să-mi cânte Clejanii.”,a spus Oana Radu în podcast la Bursucu`. Șerban Balaban: Aș avea eu o preferință. Mie îmi plac genul ăsta de cântări ca de obiceiuri și cu o voce feminină. Să cânte între momente, la masă așa. Mie îmi place asta cu tradițiile.

