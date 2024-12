Oana Radu, surpriză colosală de ziua ei de naștere. Șerban, iubitul ei, a emoționat-o până la lacrimi!

După un divorț care a ținut prima pagină a tabloidelor, Oana Radu strălucește din nou, iar motivul este simplu: iubirea! Artista și-a găsit liniștea în brațele lui Șerban, bărbatul care o face să zâmbească în fiecare zi. Cu ocazia zilei de naștere a cântăreței, Șerban i-a făcut o declarație de dragoste care a topit inimile fanilor.

În urmă cu ceva timp, Oana Radu dezvăluia în timpul unui concert că iubește din nou. După divorțul de Cătălin Dobrescu, vedeta și-a dat șansa să creadă din nou în dragoste, iar Șerban a fost cel care i-a redat încrederea. De atunci, cei doi sunt de nedespărțit, împărțind atât scena, cât și viața de zi cu zi.

De ziua de naștere a Oanei, Șerban a publicat pe Instagram un mesaj plin de emoție, prin care și-a exprimat sentimentele:

„Astăzi este ziua de naștere a celei mai frumoase femei din viața mea. Am trecut prin extrem de multe lucruri împreună și am ajuns să împărțim și scena, și viața. Pasiunea care ne leagă ne-a unit și m-ai făcut cel mai fericit bărbat.

Relația lor nu este doar despre iubire, ci și despre sprijin reciproc. Șerban, care o cunoaște pe Oana de ani buni, nu doar că îi este alături pe plan personal, dar o ajută și în afaceri. Artista a recunoscut într-un interviu că partenerul său joacă un rol important în viața ei profesională, fiind un sprijin de nădejde.

Cu toate astea, liniștea sufletească și fericirea pe care artista le trăiește în prezent alături de Șerban, vin după multe suferințe și relații toxice. În urmă cu ceva timp, invitată în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Oana Radu a răspuns mai multor întrebări incomode. Cântăreața nu s-a ferit și a oferit detalii picante din viața sa, dar a împărtășit și câteva mărturisiri tulburătoare despre greutățile prin care a trecut până acum.

Vedeta a mărturisit că teama abandonului o împingea să stea și să îndure multe în relațiile pe care le-a avut.

„Oamenii care au o viață în trecut, cu abandon, violență în familie, cu o situație grea ajung să intre în relații toxice, care sunt cele mai periculoase și fix asta atragi. M-am luptat cu treaba asta, până când am ieșit din căsătoria cu fostul meu soț și a fost cu adevărat o victorie, pentru că am închis această rană.

De frica abandonului, am stat și am îndurat fiecare situație. Nu o să spun de câte ori m-au lovit bărbații, ar fi urât să spun lucrul ăsta la televizor, nu aș vrea să influențez publicul la un mod atât de negativ. Am fost de multe ori în situații-limită în relațiile pe care le-am avut, deși au fost maxim 3. Terapia e singura soluție să ieșim din relații toxice și regret că nu am apelat la asta mai devreme”, a declarat Oana Radu, în cadrul emisiunii de la Kanal D.