Oana Roman a dezvăluit adevăratul motiv al divorțului dintre Mihai Mitoșeru și Noemi

Mihai Mitoșeru și Noemi au decis să divorțeze, iar separarea va avea loc în fața notarului. Prezentatorul TV are o relație de prietenie cu Oana Roman, iar fiica fostului prim-ministru al României a dezvăluit adevăratul motiv al separării.

Oana Roman susține că probleme dintre ei erau mai vechi, iar Mihai și Naomi au luat în calcul chiar să meargă la psiholog în speranța că-și vor salva căsnicia.

“Eu ştiam despre probleme, evident că ştiam pentru că Mihai îmi este cel mai apropiat şi vechi prieten şi, evident că la un moment dat, am avut o discuţie cu el pe tema asta, în sensul în care am ieşit într-o seară şi am stat de vorbă acum vreo lună, să zic, şi mi-a spus că sunt într-un moment în care nu se ştie ce va fi, că ea s-a hotărât să se mute la mama ei. Mă rog, eu am crezut că este vorba de faptul că vor lua doar o pauză şi că vor încerca să rezolve cumva situaţia.

Am înţeles că şi-au dorit cumva să îşi regleze problemele şi ştiu că ar fi vrut să apeleze şi la un psiholog, nu ştiu dacă până la urmă au făcut chestia asta, şi acum am aflat şi eu că el a scris faptul că până la urmă n-au reuşit să se înţeleagă. Noi am fost şi la mare săptămâna trecută, ne-am întâlnit de două ori şi el era tot singur. Mi-a spus că situaţia este la fel şi că nici el nu înţelege ce se întâmplă. Mie îmi pare foarte rău pentru că știu cât de mult își dorea el să-și facă o familie și să trăiască cu fata asta, pe care chiar cred că o iubește foarte mult“, a spus Oana Roman la un post de televiziune.