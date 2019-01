Oana Roman a început procesul de remodelare! Vedeta vrea să scape de gușă

Oana Roman este foarte mândră că nu are nicio intervenție estetică până la vârsta de 43 de ani, însă sunt mici lucruri pe care vrea să le corecteze. Vedeta vrea să scape de gușă și a început un proces de remodelare, de care este extrem de mulțumită și spune că rezultatele au început să se vadă după doar două ședințe.

„De 2 săptămâni am început un proces de remodelare corporală… Unul dintre procedee este acela care mă scapă de gușă în cateva ședințe… Iată cum se vede conturul bărbiei după doar 2 ședințe”, a spus fiica fostului premier al României, Petre Roman. „Și bărbia e sculptată mult mai mult față de data trecută. După două ședințe”, a adăugat ea.

„Am aproape 43 de ani și nicio intervenție estetică, mai știu multe femei, chiar foarte frumoase care au reușit să rămână dezirabile fără să apeleze la operații estetice. Multe femei, însă, se automutileaza într-o goană nebună după o perfecțiune care nu există”, explica vedeta.

Oana Roman, fotografiată complet goală într-un prosop de baie

Oana Roman este pusă pe fapte mari în 2019! Astăzi, ea a dezvăluit una dintre rezoluțiile ei din acest an: aceea de a-și acorda mai multă atenție. Vestea a fost dată direct de la un centru spa, unde a mers să se relaxeze. Aici, ea s-a lăsat pozată în timp ce avea doar un prosop mare de baie pe ea. “De azi, am hotărât să am mai multă grijă de mine! Am început cu un masaj într-un loc special!”, a scris Oana Roman pe contul său oficial de Instagram.

În timp ce unii dintre internauți au strâmbat din nas și au blamat-o pentru poza făcută publică, alții au felicitat-o pentru hotărârea luată și i-au mărturisit că o plac exact așa cum este. “Felicitări pentru decizia ta! Meriți tot respectul pentru că, în sfârșit, te-ai gândit și la tine un pic măcar. Te susțin și am să te urăsc pe tot parcursul care îl faci. Arată tuturor că se poate! Forza, Oana!”, “Ține-te serios de dietă și arată-le la toate proastele care scriu urât de tine că se poate, sănătate multă”, “Hai să fim serioși, Oana nu este grasă, este o femeie cu forme. De ce trebuie să fie toți după un anumit tipar? Mie, personal, îmi place să văd persoane ca Oana la tv decât «vedetele» care arată că radiografia” sunt trei dintre reacțiile prietenilor virtuali.

Oana Roman se numără printre vedetele care nu evită să le dea sfaturi tututor celor care o apreciază, dar și cârcotașilor. Recent, ea a scris un citat pe care l-a îndrăgit imediat ce la citit.“Și îngerul a întrebat:«Doamne, tu ai creat iubirea sau din iubire te-ai născut?». Și Dumnezeu a spus: «Cred că asta e singura întrebare la care nu am un răspuns!» (citat dintr-o minunată carte – «Șapte zile pentru o eternitate» de Marc Levy” este mesajul scris de vedetă pe o rețea de socializare..