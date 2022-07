Oana Roman a răbufnit în mediul online. Vedeta este acuzată că trăieşte pe banii tatălui său

Oana Roman a răbufnit în mediul online după ce o persoană a acuzat-o de faptul că trăieşte pe banii tatălui său. Partenera lui Marius Elisei a răspuns în stilul său caracteristic şi a lămurit întreaga situaţie. Iată ce mesaj a transmis.

De-a lungul timpului, Oana Roman a fost criticată de internauţi din diferite motive. Deşi probabil la început a fost deranjată de unele păreri, cu trecerea anilor, vedeta a învăţat să ignore răutăţile celor din jur şi să îşi trăiască viaţa aşa cum îşi doreşte.

Recent, Oana Roman nu s-a mai putut abţine şi i-a răspuns dur unei internaute în mediul online după ce aceasta i-a scris că trăiește pe banii tatălui său, Petre Roman.

„Du-te la muncă, obraznico care ești. Sau tot din hoțiile lu tac-tu trăiești?”, i-a scris persoana respectivă Oanei Roman.

Oana Roman a replicat imediat: „Eu o invit pe domnișoara să facă tot ce fac eu o săptămână. Să vină în locul meu să vadă: muncesc sau nu? Cât despre aberațiile cu banii de la tata nici nu mai comentez, pentru că asta e doar o manipulare oribilă. Încă primesc astfel de mesaje după atâția ani… este realmente șocant că încă mai există oameni atât de negri pe interior, care gândesc așa”.

Cum se înţelege Oana Roman cu tatăl său

Oana Roman a fost întotdeauna sinceră şi a vorbit şi despre lucrurile mai puţin plăcute din viaţa sa. Astfel, aceasta a recunoscut în repetate rânduri faptul că relaţia cu tatal său nu a fost întotdeauna roz. Cu toate acestea, partenera lui Marius Elisei şi-a dorit mereu să îl aibă în preajma sa şi mai ales în viaţa fiicei sale, Isabela.

Într-un interviu pentru Ego.ro, Oana Roman şi-a adus aminte de copilăria sa. Vedeta a mărturisit că perioada în care părinţii săi erau ocupaţi şi nu îşi petreceau timpul cu ea a fost cea mai grea din viaţa sa. Totul se întampla pe vremea în care ea era doar o adolescentă, iar pentru că se simţea singură şi-a luat un câine.

„Imediat după Revoluție, când părinții mei nu mai aveau timp de mine, din păcate, a fost poate cea mai grea perioadă din viața mea. Eram adolescentă, nu eram pregătită pentru acele momente, mă simțeam foarte singură, deznădăjduită, nu știam ce va urma, așa că m-am gândit să cumpăr un câine. Am fost în Piața Obor, și am văzut un câine alb pătat cu negru, nici nu știam ce rasă e, mi s-a spus că e o rasă de câine foarte mare, Dog German.

Am luat puiul cel mai mic și mai amărât. Apoi, a devenit un câine superb, era ca un vițel de mare. Nu am avut însă parte de el. În 1991, în momentul în care au venit minerii și a trebuit să plecăm de acasă, l-am lăsat în grija celor care păzeau locul, dar a fugit pe poartă. Nu l-am mai găsit niciodată, am suferit foarte mult. Acum am doi câini, pe Bubble, un Bulldog Francez”, a declarat vedeta.