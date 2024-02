Oana Roman, criticată aspru de fani după ce s-a pozat în baie. Ce detaliu le-a atras atenția urmăritorilor ei

Oana Roman a ajuns ținta ironiilor după ce a postat un videoclip pe rețelele de socializare. Vedeta s-a filmat în baie, iar postarea a stârnit controverse printre internauți. Ce au observat fanii fiicei lui Petre Roman?

Oana Roman a generat discuții aprinse pe platformele de socializare după ce a publicat o fotografie în baie, care la prima vedere părea banală. Cu dresuri modelatoare și o expresie elegantă, Oana a devenit subiectul principal al conversațiilor online. De data aceasta, nu alegerile vestimentare au fost cele care i-au creat probleme vedetei.

Într-o postare recentă pe Instagram, Oana Roman a dezvăluit că, deși își dorește lucruri de calitate, este nevoită să caute alternative mai accesibile după închiderea unui magazin de dresuri.

„Știți că eu cumpăr lucruri de calitate, chiar și dresuri de peste 25 de ani de la Wolford. Problema este că au închis magazinul din România și foarte greu vin comenzi de la ei. Am tot văzut reclame cu dresuri modelatoare. Le-am găsit pe Shein. Sunt geniale. Pe la noi costă peste 100 de lei. Eu am luat cu 20 de lei și sunt foarte ok. Mi-am luat 3 perechi”, a mărturisit vedeta.