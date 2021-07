Oana Roman îi răspunde Oanei Zăvoranu, după ce a fost criticată că a făcut poză cu Pepe „În halul ăsta de agramată”

Oana Roman îi dă replica pe măsură Oanei Zăvoranu la una dintre criticile aduse de „Querida”. Ca de obicei, Zăvoranu nu s-a putut abține să nu comenteze ceva atunci când i-a văzut pe Pepe și Oana Roman împreună.

Oana Zăvoranu a fost cea care a lansat seria de atacuri cu directive către Oana Roman, spunând despre poza cu ea și Pepe: „Ursoaico, când te apropii de bichon, și peruca o ia razna.”

De asemenea, fiica lui Petre Roman i-a observat de îndată greșeala gramaticală a Queridei, când a scris „apropi” cu un singur „i”.

„Cât de frumos să dai cu hate fiind în halul ăsta de agramat!!”, a spus Oana Roman cu privire la Oana zăvoranu.

Oana Zăvoranu crede că Oana Roman îl iubește în tăcere pe Pepe

În podcastul lui Cătălin Măruță, Oana Zăvoranu a declarat că se vede clar că Oana Roman este îndrăgostită de Pepe și că după divorțul de Raluca, ea ar fi sperat să aibă o relație cu artistul, din această cauza s-ar fi despărțit și de soțul ei în aceeași perioadă.

Deși prietenia lor a fost contestată până acum de foarte multe ori, Pepe și Oana au rămas uniți. Anul trecut cei doi și-au petrecut Crăciunul împreună, fapt care a creat suspiciuni, mai ales că amândoi se află acum în prag de divorț.

„El pentru mine, ca să mai lămurim alte aberații care le fac tot felul de oameni pe Instagram. Eu toată viața mea mi-am dorit o familie mare și, mai ales, am visat să am un frate, pentru că eu am doar o soră, care este mult mai mare decâ mine. Nu am avut o relație apropiată.

Dumnezeu mi-a dat frate care nu este de sânge, dar este mai mult decât atât. Pepe este fratele meu, ca și cum ar fi sânge din sângele meu și-l iubesc ca pe fratele meu, cu toată ființa mea”, a declarat Oana Roman la Antena Stars.

