Oana Roman, indignată de prețurile uriașe la restaurantele din Capitală: „Este aberant”

Oana Roman este revoltată, după ce a băut o cafea în oraș, și a plătit-o… scump. Ce a spus vedeta despre prețurile din Capitală.

Oana Roman își varsă nervii pe Instagram, din cauza prețurilor mari din restaurante. După ce a băut o cafea pe Dorobanți, fiica lui Petre Roman și-a exprimat nemulțumirea, considerând că nota de plată este „aberant” de mare.

Nici apa plată sau sucurile nu au prețul corect, conform ultimei analize făcute de Oana Roman.

„Ieri am constatat că nu mai e de ieșit nici măcar la o cafea, în anumite locații din București. N-am bonurile azi, pentru că mi-am schimbat geanta, dar…ieri dimineață am plătit 15 lei un espresso în Dorobanți, iar după masă, la un restaurant absolut banal, nu de fițe, am plătit 18 lei o apă plată și 15 lei un suc. Este aberant…”, a scris revoltată Oana Roman pe Instagram.

(CITEȘTE ȘI: Incredibil cât are de plătit Oana Roman pentru factura la energie. Vedeta este înfuriată. „Niște nemernici”)

E nemulțumită și de traficul din București

Nu e singurul motiv pentru care, Oana este revoltată. În urmă cu câteva zile, vedeta a mărtuurisit că nu mai suportă traficul din București și că orașul a devenit aproape de nelocuit, după ce a stat trei ore prinsă în trafic.

„Aproape am cedat nervos în trafic azi. Am pierdut aproape trei ore ca să rezolv aproape nimic, pentru că e bară la bară peste tot și nici nu există locuri de parcare nicăieri. Noroc că azi am ședința de terapie și probabil o să mă calmez un pic. Orașul ăsta a devenit de nelocuit”, a scris pe pagina personală de Instagram.