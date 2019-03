Oana Roman, la spital cu fetița ei: ”Sperăm că totul o să fie bine…”

Oana Roman a ajuns la spital cu fetița ei. Vedeta a făcut anunțul pe contul ei de socializare și speră că totul va fi bine cu micuța Isabela.

Oana Roman a ajuns la spital cu fetița ei. Cele două au fost însoțite și de Marius Elisei. Micuța Isabela nu s-a simțit tare bine așa că vedeta și soțul ei au decis să consulte un medic pentru a vedea exact ce se întâmplă cu fetița lor. Oana Roman a publicat o fotografie de pe patul de spital și le-a mărturisit fanilor că speră să fie totul bine în ceea ce o privește pe Isa. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN ȘI ZIUA MONDIALĂ A FERICIRII: ”AM STAT ȘI M-AM GÂNDIT CÂND AM FOST EU FERICITĂ…”)

„După mai bine de un an în care Isa n-a mai făcut deloc febră și n-a mai răcit, am ajuns din nou la doctor. Sperăm că totul o să fie bine”, a anunțat Oana Roman, pe rețelele de socializare.

Oana Roman, probleme după naștere

Nu mai este un secret faptul că Oana Roman s-a confruntat cu probleme grave după ce a adus-o pe lume pe fetița ei, Isabela. Vedeta a povestit că a trecut prin clipe groaznice, ba chiar a fost la un pas de moarte, însă a avut norocul să îi întâlnească pe doctorii de la spitalul SANADOR, care i-au salvat viața și Andreei Bălan. (VEZI ȘI: TENSIUNI ÎNTRE OANA ROMAN ȘI SOȚUL ACESTEIA! IMAGINILE VORBESC DE LA SINE…)

Norocul fiicei fostului prim-ministru Petre Roman a fost acela că reputatul doctor Gabriel Mitulescu a făcut minuni când a operat-o din nou, fiindcă infecția îi invadase organismul.

”Chirurgul mi-a deschis toată burtă si… a început să curețe. Intervenția a durat 4 ore și ulterior am aflat că s-a îngrozit când a văzut faptul că mușchiul abdominal fusese, pe românește, mâncat de puroi, iar peretele vezicii urinare aproape perforat. Mi-a montat o plasă și am stat 4 zile la reanimare. În total, am zăcut două săptămâni în spital, ultima data. Era să mor, a fost îngrozitor, iar doctorul meu ginecolog, cel pe mână căruia mă lăsasem cu sarcină, în care am avut atâta încredere, cel care mi-a făcut cezariană și a două intervenție, pur și simplu a dispărut. S-a dat la fund și nu mi-a dat un un telefon, să mă întrebe dacă sunt bine”, a povestit vedeta.