Oana Roman, mesaj emoționant pentru soțul ei, Marius Elisei. “Datorită ție știu ce înseamnă fericirea și împlinirea!” Cu ce ocazia a scris vedeta aceste cuvinte

Marius Elisei împlinește, astăzi, 32 de ani. Oana Roman nu a ratat momentul, iar puțin după miezul nopții i-a făcut o urare emoționantă soțului său. Fiica fostului premier al României i-a mulțumit bărbatului pentru tot și i-a transmis că datorită lui se simte o femeie fericită și împlinită.

„La mulţi ani, iubirea mea! Să ne trăiești multi ani sănătos şi fericit! Îţi mulţumesc pentru că datorită ţie ştiu ce înseamnă fericirea şi împlinirea si familia adevărată! Te iubesc mult!”, a scris Oana Roman în dreptul unei poze cu ea şi soţul ei.

Oana Roman şi Marius Elisei, nuntă și botez în urmă cu patru ani

Oana Roman şi Marius Elisei s-au căsătorit pe 15 iunie 2014. La nuntă a fost prezentă şi fiica lor. Şi asta pentru că fata fostului premier al ţării a devenit mamă pe 21 februarie 2014. Maria Isabela a venit pe lume la ora 11:00, prin cezariana şi a primit nota 10 la naştere. Ea a cântărit 2 kilograme şi 300 de grame.

Ziua în care s-au căsătorit are dublă însemnătate pentru cei doi soți, pentru că tot atunci, pe 15 iunie 2014, au botezat-o pe fiica lor, Isabela.

“15 iunie – în ziua în care noi ne-am căsătorit acum patru ani și ziua în care am botezat-o pe Isa. Am încercat să ne strângem prietenii. Noi nu prea ne-am distrat la nunta noastră, am fost stresați. (…). Da, e clar cel pe care mi l-am dorit (n.r.: mire) – am vrut să arătăm că suntem împreună și că vrem să fim împreună. Avem un copil perfect, o relație frumoasă, cu bune și rele. (…). Da, am ajuns la o anumită maturitate în această relație”, a spus Oana Roman.