Oana Roman, mesaj pentru Petre Roman de ziua lui: ”Mi-aș dori să…”

Astăzi Petre Roman își serbează ziua de nume, iar Oana Roman a ținut morțiș să-i transmită un călduros "La mulți ani!" tatălui ei.

Oana Roman i-a urat tatălui ei un călduros "La mulți ani!" și speră ca Sfinții Petru și Pavel să-l ocrotească și să-i lumineze viața și sufletul. De asemenea, vedeta i-a urat lui Petre Roman să fie sănătos pentru că sănătatea este cea mai importantă.

„El oricum e foarte bine și se ține foarte bine. Este un model de viaţă pentru cei tineri pentru ca ati vazut ca face foarte mult sport, are grijă cu alimentația, are un program disciplinat… tinand cont de ele toata viata lui a ajuns astfel incat la, mai are puţin şi împlineşte 72 de ani să arate atât de bine… tocmai pentru ca s-a întreţinut toată viaţa. Deşi am trăit cu el în casa nu prea am respectat ceea ce făcea el şi rău am făcut, dar important e că e sănătos…”, a mărturisit Oana Roman.

Oana și-ar dori ca tatăl ei să o viziteze mai des pe fetița ei

Oana Roman își dorește ca tatăl ei să vină, mai des, în vizită la micuța Izabela.

„Eu mi-aş dori să fie mai prezent în viaţa Izabelei… până la urmă are și el un copil mic de care trebuie să aibă grijă, dar mai vine la Izabela să o mai vadă… din pacate nu vine atât de des pe cât eu mi-aș dori să-l văd că vine să o vadă, dar se împarte și el cum poate și îl înțeleg că având un copil mic e normal să-și petreacă timpul cu copilul lui.", a mai spus Oana Roman.