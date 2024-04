Oana Roman, mesaj sfâșietor la 56 de zile de la moartea mamei sale, Mioara Roman: „Sper să sărbătorești în ceruri”

Astăzi, 19 aprilie, Mioara Roman ar fi împlinit vârsta de 84 de ani. Oana Roman, fiica ei, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Tot astăzi, fiica fostului prim-ministru a mers la cimitir, pentru a duce la mormântul mamei sale un buchet cu flori. Detaliile emoționante se află mai jos, în articol.

Oana Roman a transmis un mesaj sfâșietor, la 56 de zile de la moartea mamei sale, Mioara Roman. Fiica fostului prim-ministru a mers, astăzi, la mormântul mamei sale pentru a-i duce un buchet cu trandafiri. Profesoara de limba arabă ar fi împlinit azi vârsta de 84 de ani. Pe Instagram, Oana Roman și-a exprimat sentimentele și a încărcat câteva imagini cu cea care i-a dat viață.

Vezi și LEGĂTURA NEŞTIUTĂ DINTRE OANA ROMAN ŞI VALENTIN OLARIU, TATĂL LUI SEBI: „O PERIOADĂ BUNĂ DE TIMP…”

Citește și „MERCI, IUBIRE”. OANA ROMAN S-A DAT DE GOL PE INTERNET ȘI I-A PUS PE GÂNDURI PE INTERNAUȚI

Oana Roman și-a deschis sufletul pe rețelele de socializare și a mărturisit că și-a visat mama. Fiica fostului prim-ministru a mărturisit că mama ei „e bine” și că se afla în prezența bunicii. Visul ar fi putut fi interpretat sub forma unui semn divin.

„Am uitat să vă spun. Am visat-o pe mama, e bine, e tare bine mama, era cu bunica, cu mama ei. Pe bunica nu am visat-o niciodată de când a murit și am visat-o azi-noapte, împreună cu mama. Erau frumoase, erau elegante, eram coafate și erau împreună, așa că, mama probabil și-a încheiat călătoria și a ajuns la destinație, acolo unde s-a întâlnit cu bunica, cu mama ei. Și a visat-o pe mama și o prietenă de-a ei, tot azi-noapte, deci, cu siguranță, ea a ajuns unde trebuia și începe să ne dea de veste”, este mesajul transmis de Oana Roman pe internet.