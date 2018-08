Oana Roman, momente tensionante la mare: ”Ne-am luat țeapă la cazare!”

Oana Roman și-a făcut bagajele și, împreună cu familia, a plecat să se relaxeze la mare. Din păcate însă vedeta a avut parte de câteva momente tensionante deoarece și-a luat țeapă cu cazarea. (Reduceri mari la jocuri PC)

Oana Roman a profitat de vreme, și-a luat familia și a plecat la mare să se relaxeze într-o scurtă vacanță. Însă ceea ce părea a fi o escapadă plăcută s-a transformat pentru câteva momente într-un coșmar deoarece Oana Roman și-a luat țeapă la cazare. Totul e bine însă atunci când se termină cu bine pentru că, într-un final, vedetei i-a surâs norocul.

„Ieri am venit la mare cu toată familia, eu, Isa, Marius şi doamna care ne mai ajută cu Isa! Ne-am luat ţeapă la cazare şi pentru că eu aveam treabă azi aici, am căutat altă cazare! Ne-a surâs soarta şi acum avem cea mai tare cazare!„, a scris Oana Roman pe contul ei de Instagram.

Oana Roman, probleme de sănătate

Oana Roman se confruntă, de doi ani, cu o problemă de sănătate, hipertiroidie, motiv pentru care vedeta face tratament. Hipertiroidia este o afecțiune în cazul căreia glanda tiroidă produce o cantitate prea mare din hormonul denumit tiroxină. Hipertiroidismul poate stimula semnificativ metabolismul corpului, conducând la o scădere bruscă în greutate, ritm cardiac rapid sau neregulat, transpirații, stări de nervozitate, iritabilitate.

„Eu am un ritm de viață extrem de alert. Am treabă foarte mult. Eu lucrez pentru restaurante… e tentația mai mică. Nu-ți mai vine la un moment dat. Eu am tot fost la nutriționiști, dar nu sunt pasionată de asta. Eu citesc foarte mult pe toate domeniile. Este pasiunea mea. Cel mai important hobby pe care îl am în viața asta este cititul. Eu știu cam ce mi se potrivește și ce nu mi se potrivește. Lucrurile s-au aranjat mult mai bine. Eu fac o singură mare greșeală… eu nu reușesc să mănânc micul dejun, mi-este foarte greu să fac chestia asta. Nu compensez seara, compensez la prânz. Seara în general mai mănânc ceva. Eu sunt foarte sănătoasă. Nu am probleme de tiroidă. Am o hipertiroidie, care, culmea, este boala oamenilor slabi. O tratez de doi ani, s-a declanșat pe bază de stres. Mai trebuie să fac o intervenție, am un șorț la burtă. La mine nu e vorba de retenție de apă, eu am niște kilograme în plus, nu mă deranjează", dezvăluia Oana Roman.