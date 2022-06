Oana Roman se desparte de Marius Elisei? Prima reacţie a bărbatului, după anunţul bizar făcut de fosta lui soţie

Oana Roman a făcut câteva declarații neașteptate despre relația pe care o are cu Marius Elisei, ceea ce l-a făcut pe bărbat să vină cu o explicație. Reacția acestuia i-a șocat pe toți.

Oana Roman a vorbit în urmă cu puțin timp despre problemele pe care le întâmpina în relația pe care o are cu Marius Elisei. Cei doi au fost la un pas de despărțire de numărate ori, iar fanii au crezut că acesta este sfârșitul. Explicația bărbatului i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

Se desparte sau nu Oana Roman de Marius Elisei?

Deoarece a simțit nevoia să își deschidă sufletul în fața tuturor celor care o urmăresc, Oana Roman a anunțat că în actuala relație pe care o are cu Marius Elisei au apărut câteva probleme. Discuțiile legate de felul de a fi al Oanei par să fie principalul motiv de ceartă dintre cei doi. Deși inițial credeau că vor putea trece peste micile neînțelegeri și că vor reuși să facă tot felul de compromisuri, iată că acest lucru nu s-a întâmplat, iar relația lor pare să fie pe punctul de a se termina.

„Eu am încercat foarte mulți ani să îi explic și să mă mulez și să accept niște lucruri, nu se poate. Este clar că eu asta sunt și asta este viața mea, munca mea e asta, menirea mea este să fac asta, noi am vorbit de-a lungul anilor de zeci și sute de ori. Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu și mă aud singură”, a declarat Oana Roman în urmă cu puțin timp.

Mesajul neașteptat al lui Marius Elisei

Marius Elisei a simțit nevoia să se deschidă și el și să le ofere o explicație celor care în urmăresc pe Instagram. Acesta a postat un mesaj public în care a declarat că preferă să fie tăcut în continuare și să își rezolve singur problemele. Partenerul Oanei a mai menționat că decât să spună adevărul despre ceea ce se întâmplă, preferă să fie criticat în continuare.

„Prefer să fiu criticat, decât să spun adevărul. Adevărul te costă scump(…) Nu regret nimic în viața asta, doar trei aspecte: 1,2,3. Sunt doar pentru mine”, a fost mesajul publicat de tatăl fetiței Oanei Roman.