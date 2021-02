Oana Roman, taxată dur de Iulia Albu „Cum să te pozezi cu băutură? Aspiră să fie influencer, dar are tot greșit”

Iulia Albu a criticat-o dur pe fiica lui Petre Roman. Oana Roman a fost taxată de criticul de modă pentru că se pozează cu băutură. Mai mult, Iulia spune ca aceasta se vrea influencer, dar nu este coerentă și nici nu știe să se îmbrace.

„Eram curioasă dacă și un bărbat ar vedea prima oară asta în imagine! Cum poti sa te pozezi pe Instagram avand bautura? E ridicol! Aceste licori se țin în locuri speciale. Este una dintre persoanele care aspiră să fie influencer. Nu are un discurs coerent, iar fotografiile pe care le postează sunt editate. Ţinuta nu este ok din niciun punct de vedere. Este atât de greşit tot. Rochia este urâtă! De ce ai pune cordon la o rochie ce are imprimeu. Dacă ai decolteu, îl arăţi. Nu trebuie să fii un munte acoperit de haine.”, a spus Iulia Albu despre Oana Roman. (VEZI ȘI: Ce mașină conduce Oana Roman după ce Marius Elisei a luat afacerea familiei la despărțire: “E cea mai mișto din câte am avut”. Câte zeci de mii de euro costă bolidul fiicei fostului premier)

„Lumea influencerilor este foarte pestriță”

„În general, lumea influencerilor este foarte pestriță, iar noi avem norocul să trăim într-o țară care ne permite și să-i observăm în sălbăticie și în captivitate și să-i și comentăm. Oana Roman este una dintre persoanele care aspiră să fie influencer. (…) Nu sunt sigură că ea e persoana potrivită pentru asta, iar fotografiile pe care le postează sunt foarte modificate”, a spus Iulia Albu.

Iulia Albu a avut și păreri de bine asupra unei vedete la rubrica de modă de la emisiunea lui Măruță. Aceasta a aplaudat-o pe Antonia pentru naturalețea pe care o afișează.

„Mie îmi plac fotografiile astea foarte puțin editate, făcute la sală. Mi se pare că este nevoie de asemenea fotografii pentru că să fim sinceri, nu toată lumea se duce machiată și nu ar trebui nimeni să se ducă cu machiajul pe față și părul făcut la sală”, a spus Iulia despre apariția Antoniei.