Oana Roman va ajunge la psiholog. Fiica lui Petre Roman trece printr-o perioadă dificilă

Oana Roman (46 de ani) se numeră printre vedetele autohtone care sunt foarte sincere cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare, Fiica lui Petre Roman a dezvăluit, recent, fanilor săi, că trece printr-o perioadă dificilă și că va apela la ajutorul unui specialist.

Oana Roman a trecut prin momente greu de imaginat în ultima perioadă, mai ales după ce mama ei s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Aflată la capătul puterilor, vedeta a decis că este momentul să apeleze la un terapeut, care să o ajute să iasă din această perioadă grea.

„După foarte mulți ani, reîncep sedințele de terapie pentru că în ultima vreme m-au copleșit un pix toate stările de spaimă, de anxietate și de frică. Cu tot ce am trecut cu mama și am nevoie să reîncep terapia, iar de astăzi ma duc la sedințe. Merg la doctorul la care am fost și acum 15 ani, când am mai făcut terapie și m-a ajutat foarte mult și mă gândeam să vorbim un pic despre asta și să ma întrebați tot ce vreți legat de depresie, anxietate și terapie”, a spus Oana Roman.

Oana Roman, momente dificile din cauza mamei sale

Mioara Roman (82 de ani) a suferit o intervenție chirurgicală complicată în urmă cu dpar câteva zile, însă Oana a anunțat că a ieșit cu bine din intervenția chirurgicală și acum se recuperează.

Mioara Roman s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe probleme de sănătate. Din acest motiv, Oana Roman a făcut tot posibilul ca mama sa să fie tratată de cei mai buni specialişti şi s-a asigurat tot timpul că este îngrijită corespunzător.

CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, ÎN VACANȚĂ FĂRĂ MARIUS ELISEI: „NE-A LĂSAT SINGURE. M-AM DUS EU CU IZABELA”

În perioada pandemiei, fosta soție a lui Petre Roman a fost supusă în decursul a două luni la două intervenții chirurgicale. Prima dată, mama Oanei Roman s-a operat de colecist, apoi i-a fost scos un lipom infectat. În același timp, Mioara Roman a fost diagnosticată cu un Parkinson agresiv și are mâna dreaptă paralizată.