Oana Roman va ajunge pe masa de operație! Vedeta nu mai poate amâna. „Sunt obligată să o fac” 

Deși a încercat să amâne cât de mult a putut, Oana Roman nu mai are scăpare și va ajunge pe masa de operație. La începutul lunii martie, aceasta se va supune unei intervenții. Vedeta va suferi o operație, iar apoi are nevoie de cel puțin două săptămâni de recuperare. Cu ce se confruntă partenera lui Marius Elisei?

În ultimii ani, Oana Roman a demarat un proces amplu și a trecut printr-o schimbare radicală. Vedeta le-a declarat război kilogramelor în plus, iar acum a câștigat lupta. A reușit să dea jos mai bine de 20 de kilograme și este cât se poate de mândră de ea. Nu are de gând să se oprească aici, însă pentru a putea merge mai departe are nevoie de o operație. Aceasta trebuie să facă o abdominoplastie, pentru a scăpa de pielea în exces de pe abdomen.

Oana Roman amână de ceva timp această intervenție și asta pentru că nu e una prea ușoară. După operație vedeta va trebui să pună totul pe pauză pentru câteva săptămâni, pentru a se recupera. Chiar dacă nu este în totalitate pregătită, Oana Roman și-a luat inima în dinți și în luna martie va ajunge pe masa de operație.

„Trebuie, sunt obligată să o fac, doar că am amânat-o foarte mult timp, nepermis de mult timp. Trebuie să îmi fac o abdominoplastie pentru că am rămas cu foarte multă piele în exces la nivelul abdomenului. Acolo nu am voie să fac proceduri pentru că am acea operație foarte grea pe care am avut-o după ce am născut și trebuie să fac o abdominoplastie. Acum am zis că gata, la începutul lui martie mă duc și o fac, nu mai trebuie să stau să aștept.

Am amânat-o vreo 5 ani. De asta am tot amânat-o, pentru că trebuie să pun stop vreo 2-3 săptămâni și îmi este foarte greu să pun stop. Sunt obișnuită să fac lucruri tot timpul, am un program foarte încărcat, foarte agitat, nu îmi place să stau degeaba. Am foarte multe responsabilități, foarte multe lucruri de făcut, trebuie să am grijă de Iza, de casă, de mama, de toate. Îmi este greu să pun stop, dar trebuie să o fac pentru mine, neapărat.”, a declarat Oana Roman, potrivit ego.ro.

Oana Roman, transformare spectaculoasă

Oana Roman a făcut o transformare spectaculoasă. Vedeta a reușit să slăbească mai bine de 20 de kilograme și nu are de gând să se oprească aici. După ce se va recupera după operație, aceasta va continua procesul și are de gând să mai dea jos câteva kilograme.

„Fac ce am făcut și până acum, proceduri, fasting, ceai, înlocuiesc seara o masă cu o băutură care mă ajută să nu îmi fie foame și continui pe drumul acesta, așa, cât de mult se poate. M-am obișnuit așa. A devenit un mod de viață, dacă vrei, nu îl mai simt ca pe un efort. M-am obișnuit așa după doi ani jumătate. În kilograme nu am slăbit enorm, sunt aproape 20, cred. Dar am slăbit foarte mult în centimetri de la procedurile pe care le-am făcut.”, a mai spus Oana Roman.

