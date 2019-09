Oana Zăvoranu a întâmpinat probleme pe platourile de filmare pentru serialul “Sacrificiul” de la Antena 1

Cu o revenire spectaculoasă pe micile ecrane după 15 ani, în noul serial produs de Ruxandra Ion, “Sacrificiul”, ce va avea premiera pe 11 şi 12 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, Oana Zăvoranu nu s-a dat în lãturi de la nicio provocare. Chiar după prima secvență a peliculei, actrița a întâmpinat probleme de sănătate, însă nu regretă nicio clipă petrecută pe platourile de filmare și este nerăbdătoare ca acesta să ruleze pe micile ecrane.

Citește și: Oana Zăvoranu a recunoscut relaţia cu Mihai Mitoșeru! Cum s-au combinat cele două vedete TV: “Am stat 6 ore în mașină, ne-am pupat, ne-am certat şi…”

Oana Zăvoranu, probleme pe platourile de filmare pentru serialul “Sacrificiul” de la Antena 1

Diva (Oana Zãvoranu) este o cunoscută prezentatoare de televiziune care s-a retras din viața socială și trăieşte din câteva afaceri mici, dar care datorită renumelui ei sunt un adevãrat succes. Alãturi de iubitul ei, Boby (Conrad Mericoffer), Diva locuieşte într-o casă spectaculoasă pe malul unui lac cu o priveliște cu adevãrat regală. Liniștea lor este însã tulburată când familia Zamfir se mută lângă ei.

Aceasta va fi şi prima scenã în care telespectatorii o vor putea urmãri pe Diva, mâine searã de la 20:00, la Antena 1. “Prima mea secvenţã are loc la piscinã. Chiar dacã am filmat la începutul lunii iunie, am avut «norocul» unei zile cu adevãrat friguroase. Toatã echipa era îmbrãcatã gros, eu defilam în toatã splendoarea în costum de baie 🙂 Momentul culminant a fost sãritura în piscinã, cu nu mai puţin de 5!!! duble. Am îngheţat în apã şi am rãcit, însã am vãzut secvenţele la avanpremiera serialului şi pânã şi eu, care sunt cel mai aprig critic al meu, pot spune cã a meritat tot efortul!”, a declarat Oana Zãvoranu.

Pe Diva, telespectatorii o vor putea descoperi în fiecare miercuri şi joi, de la 20:00 în “Sacrificiul”, noul proiect pe care Ruxandra Ion îl va produce pentru Antena 1. Serialul este o saga de familie un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va intercala trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite. Filmările sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii spectaculoase din Bucureşti şi din împrejurimi.