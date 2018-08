Oana Zăvoranu a tunat și a fulgerat după ce a mers într-un club: “ Prostituție juvenilă și deșertăciune”

Oana Zăvoranu s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, iar vizitele sale în cluburile de fițe aproape că nu prea au existat. În weekend, artista a vrut să îi facă pe plac soțului și unor prieteni apropiați și a acceptat să meargă într-un local de noapte. Focoasa brunetă a fost complet dezamăgită de experiența trăită și a făcut public un mesaj tranșant… așa cum ne-a obișnuit, de altfel.

Oana Zăvoranu, mesaj tranșant după ce a mers într-un club

În vârstă de 44 de ani, Oana Zăvoranu și-a luat soțul de mână, pe Alex Ashraf, care are 30, și au mers împreună într-un club, însoțiți de câțiva prieteni. Deși se spune că nu contează prea mult locul în care te afli, atâta timp cât ai o companie plăcută – și vedeta chiar avea –, dar ea a fost extrem de revoltată de ceea ce a găsit în acel loc. Ajunsă acasă, bruneta excentrică și-a spus oful pe o rețea de socializare.

“Nu merg în cluburi, (și bine fac), dar aseară, pentru soțul meu și câțiva prieteni apropiați, am mers… Rezultatul?… Tragic! Prostituție juvenilă, drogangeală, beție, decadență și deșertăciune în masă… 😱 Așa ceva n-am văzut în viața mea. Am stat de-o parte, că nu am cum să mă întâlnesc pe vreun plan de orice fel, cu caricaturile care în afară de nimic… nu fac nimic. Este clar că dragostea e lucru rar și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a făcut așa și mi-a dat familia mea şi puterea pe care o am şi o simt…❤️

#oanazavoranu #oananation #oanathequeen #oanazavoranuisabrand #love #family #power #god #real”, a scris bruneta pe contul ei de Instagram.

Fanii divei au fost de acord cu ea și i-au lăsat numeroase comentarii la postare.

“Mare dreptate ai… Dezmăț mare în cluburi în ziua de azi… Prostia e la ea acasă”, “Cand ai persoana potrivita langa tine, iti poti petrece timpul oriunde!”, “Bravo, Oana Zavoranu, de aceea te iubesc. Tu esti diferita, serioasa si familistă. Pupici,suflet minunat” sunt trei dintre mesajele scrise de internauți.

Oana Zăvoranu s-a căsătorit în secret anul trecut

