Oana Zăvoranu, despre bărbații care comentează despre ea: „Îi las să vorbească cu fundul!”

Oana Zăvoranu a postat o fotografie sexy realizată de Cancan.ro, site-ul numărul 1 din România. Imaginea cu posteriorul ei provocator a fost folosită drept mesaj pentru „masculii” care o tot agasează când se duce la piscină.

Pentru astfel de bărbați, Oana Zăvoranu folosește o tactică despre care ea spune că dă roade de fiecare dată. Focoasa brunetă se preface că nu îi aude și că își aranjează prosopul pe șezlong, în felul acesta bărbații rămân cu „buza umflată” uitându-se la fundul ei bombat. Vedeta tv spune că „îi tratează cu fundul” doar atunci când acea personalitate mai dură a sa iese la iveală, atunci când nu are chef să fie amabilă cu străinii. (Vezi aici Oana Zavoranu, pozată într-o poziție de infarct în timp ce stă la plajă)

„Când vreau să mă fac că nu aud comentariile ‘masculilor’ de la piscină, mă fac mereu că îmi aranjez tacticos prosopul…pont girls….Și îi las să vorbească nu tot the hand, but to the butt (nu cu mâna, ci cu fundul n.r). Doar n-am chef mereu să fi amabilă. Și asta de obicei când e de ‘serviciu’ gemenul dur și fițos. Big love”, a scris Oana Zăvoranu în dreptul fotografiei.

„Mișto fund!”, „Păreri vor fi întotdeauna pro și contra. Ești o femeie frumoasă și deșteaptă!”, „Bună asta, te pup cu drag, vrăjitoarea mea din Oz”, „Superbă ca întotdeauna”, „Ești tare rău. Îmi place felul în care le răspunzi tuturor”, „Să te pupe unde vrei tu oricum ești tare și mi-e drag de tine”, au reacționat fanii la fotografia sexy postată de Oana Zăvoranu pe Instagram.