Oana Zăvoranu aruncă bomba! Vedetele din showbiz vor lua foc: ”Acolo există numai mâncătorie!”

Oana Zăvoranu și-a obișnuit atât prietenii, cât și ”dușmanii” să spună lucrurilor pe nume, fie ele bune sau rele. Mai nou, ea a postat pe contul de socializare un mesj, în care vorbește despre „vedetele închipuite”. Oana aruncă bomba: susține că nu există prietenii între ele.

„Nu e vorba că am ceva cu cineva, deși logic că am și eu simpatiile și antipatiile mele, pe care nu mi le voi ascunde, dar nu sunt legată ombilical de această lume a showbiz-ului, nu am prietenii cu nimeni, pentru că în showbiz nu există prietenii, există numai mâncătorie și rivalitate, dar ei/ele, se prefac să dea bine la cameră că sunt prietene/prieteni. Eu am amiciții”, este mesajul postat de Oana Zăvoranu, pe contul ei de Instagram.

Oana Zăvoranu aruncă bomba: s-a retras din televiziune!

Oana Zăvoranu s-a retras din lumina reflectoarelor, este activă doar pe rețelele de socializare, acolo unde le împărtășește fanilor tot ce se întâmplă în viața ei. Vedeta a postat un mesaj în care a precizat care este relația ei cu televiziunile și a detonat “bomba“ anului, aceea că urmează să facă o emisiune pe canalul ei de Youtube.

“Nu sunt certată cu nici o televiziune…. chiar am relații foarte bune cu toate și le mulțumesc tururor pentru invitațiile aproape zilnice care îmi sunt adresate?. Promit că le voi onora pe unele dintre ele, în măsura în care simt să o fac și am timp. În acest moment, chiar sunt focusată pe multe proiecte personale la început de an…?. Emisiunea mea de pe YouTube, prima mea colecție vestimentara, parfumuri, clinica noastră, lansarea spectaculoasă (cu o cu totul altă față) a site-ului meu oficial. www.oanazavoranu.com și încă câteva proiecte…

Anul asta mi-am stabilit standarde extrem de înalte și cu ajutorul lui Dumnezeu, al forțelor proprii, ambiției și al echipei pe care mi-am format-o se vor realiza toate, rând pe rând. Gândirea pozitivă este cheia succesului în orice…?. Și foarte important, eliminarea tuturor persoanelor negative și nocive din preajmă… calitate nu cantitate…și mai mult relații de muncă și colaborare, decât „prietenii” false și obositoare care te storc de energie și nu îți aduc nici un câștig… Sincer, asta va sfătuiesc și pe voi în 2019… oameni mulți… dar lume puțină ???”, a scris Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare.

„Dragii mei sunt extrem de fericită că așteptați toți atât de mult emisiunea mea de pe canalul meu de YouTube. Lucrez la ea de zor, facem decorul, cumpărăm lumini, camere, microfoane și tot ce este necesar pentru ca această emisiune să fie tot ce trebuie, vă doriți și vă lipsește. Așteptările sunt mari și emoțiile și mai mari pentru mine, decât am avut la orice altă emisiune am prezentat până acum! ?. Și asta pentru că este ceva care ține de mine .Vreau să am tot ce nu am avut când îmi doream și lucrurile nu țineau doar de mine Țineți-mi pumnii și vă promit că așteptarea o să merite ?”, a adăugat ea.