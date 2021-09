Oana Zăvoranu divorțează de Alex Ashraf? Actrița lămurește totul

Oana Zăvoranu a fost enervată la culme, după ce au ajuns la urechile ei zvonuri conform cărora urmează să divorțeze de soțul ei. „Querida” a lămurit totul imediat pe contul ei de socializare.

Oana Zăvoranu a dezmințit zvonurile și spune că totul merge ca pe roate în căsnicia ei cu Alex Ashraf. Cei doi sunt căsătoriți de cinci ani.

”Noi suntem mai bine ca niciodată, ne ocupăm de lucruri serioase, avem grijă de Clinica noastră care este copilul nostru iubit ❤️🙏❤️

Suntem fericiți, ca la sfârșitul fiecarei zile ne rezolvăm treburile într-o lume din ce în ce mai anormală, ne vedem de proiectele în derulare, care mulțumim lui Dumnezeu sunt destule și vă vor bucura pe cei buni și normali, ne trăim din plin frumoasa noastră poveste de dragoste (…) o căsnicie care nu se clatină deloc și un viitor împreună care sună bine de tot 🙏„, a dezvăluit Oana Zăvoranu pe Instagram.

Actrița a vrut să le închidă gura tuturor răutăcioșilor care vor răul relației ei cu Alex.

„Acest mesaj e pentru toți cei care nu pot dormi de grija mea sau a căsniciei mele, a averii mele, a faptului că sunt Oana Boss indiferent prin câte am trecut în viață, că sunt frumoasă, sănătoasă și arăt extraordinar de tânără, chiar dacă am făcut 48 de ani, că sunt smart, că nu mă doboară nimeni și nimic, că sunt o luptătoare, că fac lucruri care nu rămân neobservate, că reușesc să creez trenduri și sunt un lider înnăscut, că am un business de succes, curat și la standardele cele mai înalte.”, a mai adăugat ea la final.

