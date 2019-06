Oana Zăvoranu, mărturisiri incredibile în direct! Brunetei îi este dor de mama ei: ”Mă întreb şi eu uneori ce ar zice. Dacă ar fi mulţumită”

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Oana Zăvoranu a făcut mărturisiri incredibile. Bruneta a recunoscut că îi este dor de mama ei și că se gândește, de multe ori, dacă cea care i-a dat viață ar fi mulțumită de tot ceea ce a realizat până acum.

Oana Zăvoranu, nonconformista showbiz-ului românesc, a făcut niște marturisiri incredibile. Toată lumea știe despre neînțelegerile dintrea ea și Mărioara Zăvoranu, însă chiar și așa… bruneta este, în continuare, marcată de pierderea celei care i-a dat viață.

Oana Zăvoranu a mărturisit, în direct, că se gândește destul de des la mama ei și că se întreabă dacă… Mărioara Zăvoranu ar fi mulțumită de realizările ei.

“Mă întreb şi eu uneori ce ar zice. Dacă ar fi mulţumită. Adevărul este că eu nu am cunoscut-o niciodată cum ar fi trebuit pe mama. Era plină de negativism, nimic nu era bine din ce făceam. Oare ce ar spune mama mea, de faptul că am înfiinţat o clinică medicală, am creat un parfum, m-am reîntors la actorie, am o căsnicie fericită. Vreau să cred că ar fi un moment în care ar spune: da, e ok“, a spus Oana Zăvoranu la Agenția VIP.

Oana Zăvoranu și-a inaugurat clinica cu mare fast!

În luna octombrie a anului 2017, Oana Zăvoranu și-a inaugurat clinica medicală ce-i poartă numele cu mare fast. Bruneta s-a ocupat doar de partea de amenajare a spitalului și de alegerea personalului. Oana Zăvoranu a promis să nu se implice și în partea de medicină. La momentul respectiv, vedeta a promis că nu se va implica în partea de medicină.

„Eu mi-am pus foarte mult amprenta cu privire la aspect. Am făcut-o fashion. Nefiind în bussines-ul ăsta medical, pe mine nu m-a interesat numai aparatura, care este de ultimă generație, ci am zis clinica să aibă o anumită față. Omul, când vine acolo, oricum e supărat, oricum e bolnav, că nu se duce nimeni la spital de bine, și atunci, în momentul în care aștepți să intri, vrei să fii într-un loc primitor, în care să nu se streseze mai mult decât este deja, așa că am ținut foarte mult la amănuntele astea”, mărturisea Oana Zăvoranu, despre clinica ei, la momentul inagurări.